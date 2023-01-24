Tributação: governo do ES e importadores de aeronaves entram em acordo

Nesta segunda-feira, em reunião realizada no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande recebeu representantes das maiores tradings do Estado. Há algum tempo, por meio do Sindiex, elas vinham reclamando da clareza do texto da legislação do ICMS capixaba sobre a importação de aeronaves. O documento era truncado, dava margem para dúvidas de interpretação e, consequentemente, desaguava em insegurança jurídica. O acordo fechado nesta segunda visa dar mais clareza e segurança jurídica em uma operação com dupla cobrança de ICMS (na importação e na venda interna) e benefício fiscal.