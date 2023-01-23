Grupo Oxford faz investimento e vai ampliar produção em São Mateus

Fábrica da Oxford, em São Mateus Crédito: Divulgação/Oxford

O Grupo Oxford - especializado na fabricação de louças, porcelanas, utensílios de cozinha e cristais - vai ampliar a produção de sua fábrica em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Foram investidos R$ 8,5 milhões na compra de duas prensas isotérmicas da Alemanha. O que há de mais moderno no mundo. Hoje, a fábrica do Norte capixaba possui capacidade de produção de 38 milhões de peças por ano. Com a ampliação, serão 40,5 milhões de peças.

Os equipamentos serão instalados na área industrial já existente e devem começar a produzir até o mês de agosto. A companhia possui um projeto para a expansão física da fábrica. A viabilidade da chamada Fase 3 será analisada pelo comando do grupo nos próximos meses, explicou Leonides Levermann, diretor industrial da Oxford. A unidade mateense tem 1,1 mil trabalhadores, sua produção é vendida no Brasil, Estados Unidos e Europa.