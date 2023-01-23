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Norte do ES

Grupo Oxford faz investimento e vai ampliar produção em São Mateus

Novos equipamentos serão instalados na área industrial já existente e devem começar a produzir até agosto. Grupo vai definir ainda este ano sobre ampliação da área física

Públicado em 

23 jan 2023 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Fábrica da Oxford, em São Mateus
Fábrica da Oxford, em São Mateus Crédito: Divulgação/Oxford
O Grupo Oxford - especializado na fabricação de louças, porcelanas, utensílios de cozinha e cristais - vai ampliar a produção de sua fábrica em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Foram investidos R$ 8,5 milhões na compra de duas prensas isotérmicas da Alemanha. O que há de mais moderno no mundo. Hoje, a fábrica do Norte capixaba possui capacidade de produção de 38 milhões de peças por ano. Com a ampliação, serão 40,5 milhões de peças.
Os equipamentos serão instalados na área industrial já existente e devem começar a produzir até o mês de agosto. A companhia possui um projeto para a expansão física da fábrica. A viabilidade da chamada Fase 3 será analisada pelo comando do grupo nos próximos meses, explicou Leonides Levermann, diretor industrial da Oxford. A unidade mateense tem 1,1 mil trabalhadores, sua produção é vendida no Brasil, Estados Unidos e Europa.
A Oxford foi fundada em janeiro de 1954 em São Bento do Sul, Santa Catarina. A unidade do Espírito Santo, inaugurada em 2016, foi o primeiro passo dado pela empresa fora de seu Estado de origem. Os principais acionistas da Oxford são as três famílias (Voigt, Werninghaus e Silva) que fundaram outra empresa de Santa Catarina que se estabeleceu por aqui e vem crescendo e investindo muito no Norte do Estado: a WEG

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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