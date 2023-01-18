Maratá bate martelo e vai construir fábrica de café em Sooretama

A localização do Espírito Santo, sua plataforma logística (boa parte da produção dessas indústrias é exportada) e os incentivos fiscais são os responsáveis pelos investimentos do setor cafeeiro atraídos nos últimos anos. Outro ponto é a produção capixaba de café - o Espírito Santo produz arábica e é o maior produtor brasileiro de conilon. De acordo com Ferraço, em seu primeiro ano de operação, a Maratá vai comprar R$ 352 milhões de café verde. No segundo ano, serão R$ 704 milhões. Quando a fábrica estiver em plena operação, serão R$ 1,056 bi. "Quase tudo será comprado aqui dentro do Espírito Santo. Estamos agregando valor à produção e incentivando o agricultor, um círculo virtuoso". A previsão é de que a unidade fabrique café solúvel, torrado e moído.