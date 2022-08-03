Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento

Maratá negocia construção de fábrica de café em Linhares

Grupo de Sergipe deve anunciar investimento no Norte do Espírito Santo até o final do ano. Aporte deve beirar os R$ 100 milhões

Públicado em 

03 ago 2022 às 18:06
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Café
Crédito: Carlos Alberto
Muito em breve deve sair o anúncio de mais uma unidade de beneficiamento de café em Linhares, Norte do Espírito Santo. O grupo sergipano Maratá, muito forte no setor, está com negociações avançadas para se estabelecer por aqui. A decisão sai até o final do ano e o investimento deve beirar os R$ 100 milhões.
Confirmada a vinda, Linhares se consolida com um polo de relevância mundial dentro da indústria cafeeira, principalmente em se tratando de café conilon. A Cacique, maior exportadora brasileira de café solúvel, inaugurou a sua unidade linharense em meados do ano passado. A fábrica, aliás, já está sendo ampliada. A Olam, de Cingapura, inaugura, em fevereiro do ano que vem, a sua planta em Linhares. Um investimento de US$ 130 milhões.
"O município está mudando de patamar. Linhares caminha para ser o maior beneficiador de café conilon do mundo, não é pouca coisa. Só Olam e Cacique vão consumir 800 mil sacas de café por ano. Estamos deixando de ser meros produtores, estamos agregando valor ao negócio", comemora Bruno Marianelli, prefeito de Linhares.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio espírito santo Linhares Agroindústria Café capixaba Café Conilon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jovem é preso por estupro após menina desaparecida ser encontrada na casa dele em Cariacica
Imagem de destaque
Dia do Jornalista: 5 dicas para quem quer se formar e construir carreira na área
Imagem de destaque
Guerino Zanon: "Vou ser cabo eleitoral de Pazolini"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados