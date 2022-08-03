Maratá negocia construção de fábrica de café em Linhares

Muito em breve deve sair o anúncio de mais uma unidade de beneficiamento de café em Linhares, Norte do Espírito Santo. O grupo sergipano Maratá, muito forte no setor, está com negociações avançadas para se estabelecer por aqui. A decisão sai até o final do ano e o investimento deve beirar os R$ 100 milhões.
Confirmada a vinda, Linhares se consolida com um polo de relevância mundial dentro da indústria cafeeira, principalmente em se tratando de café conilon. A Cacique, maior exportadora brasileira de café solúvel, inaugurou a sua unidade linharense em meados do ano passado. A fábrica, aliás, já está sendo ampliada. A Olam, de Cingapura, inaugura, em fevereiro do ano que vem, a sua planta em Linhares. Um investimento de US$ 130 milhões.
"O município está mudando de patamar. Linhares caminha para ser o maior beneficiador de café conilon do mundo, não é pouca coisa. Só Olam e Cacique vão consumir 800 mil sacas de café por ano. Estamos deixando de ser meros produtores, estamos agregando valor ao negócio", comemora Bruno Marianelli, prefeito de Linhares.