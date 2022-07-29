Empresa capixaba investe em varejo de proximidade e cresce forte

"Nós vendemos conveniência. É um mercado que já está crescendo forte e vai muito mais. Nosso produto é voltado para empresas com mais de 50 funcionários e condomínios com mais de 120 unidades".

O faturamento mensal da Imarket está, hoje, em R$ 200 mil. Em dezembro, deve bater em R$ 350 mil. A expectativa de Prado é de que, até o final de 2023, chegue a R$ 1 milhão. "O resultado da operação já é positivo, mas, por conta dos altos investimentos que uma empresa em franco crescimento demanda, ainda não estamos colocando dinheiro no bolso"