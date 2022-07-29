Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inovação

Empresa capixaba investe em varejo de proximidade e cresce forte

A capixaba Imarket trabalha com mercados autônomos dentro de condomínios, empresas e também nas ruas. A expectativa é ter 100 unidades até 2023

Públicado em 

29 jul 2022 às 17:22
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Market4u é uma das líderes do mercado brasileiro de varejo de proximidade
Mercado dentro de condomínio de Vitória: market4u é uma das líderes no Brasil em varejo de proximidade Crédito: Divulgação/Imarket
O catarinense Roberto Prado chegou ao Espírito Santo há alguns anos para instalar a Loga, empresa capixaba que fornece internet por fibra óptica. No ano passado, resolveu dar uma guinada na carreira e montar o próprio negócio. No final de maio, ele colocou para andar a Imarket, empresa de varejo de proximidade - unidades comerciais autônomas instaladas dentro de empresas e condomínios principalmente. Em pouco mais de um ano de funcionamento são 24 lojas abertas. A expectativa é fechar o ano que vem com 100.
Prado não possui marca própria, trabalha como franqueado. Nos pontos de venda que ficam em empresas e condomínios ele é parceiro da market4u. Recentemente fechou parceria com a capixaba Zaitt, do empresário Rodrigo Miranda, para lojas autônomas de rua. Até o final do ano que vem, ele pretende ter quatro em funcionamento em Guarapari e Vila Velha. Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra são os principais mercados para as unidades de empresas e condomínios.
"Nós vendemos conveniência. É um mercado que já está crescendo forte e vai muito mais. Nosso produto é voltado para empresas com mais de 50 funcionários e condomínios com mais de 120 unidades".
O faturamento mensal da Imarket está, hoje, em R$ 200 mil. Em dezembro, deve bater em R$ 350 mil. A expectativa de Prado é de que, até o final de 2023, chegue a R$ 1 milhão. "O resultado da operação já é positivo, mas, por conta dos altos investimentos que uma empresa em franco crescimento demanda, ainda não estamos colocando dinheiro no bolso"

Veja Também

BR 101: acordo entre governo e Ecorodovias já esteve mais distante

Novo produto que a Vale fará em Tubarão recebe a atenção do mundo todo

Dalla Bernadina assume ES em Ação e promete combater burocracia

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

espírito santo Comércio Inovação Startup
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista morre após carro bater em barranco na BR 482, em Cachoeiro
Imagem de destaque
Cacatua: 7 curiosidades interessantes sobre essa ave 
Imagem de destaque
Forte temporal alaga ruas de Guriri, em São Mateus; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados