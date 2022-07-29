Empresa capixaba investe em varejo de proximidade e cresce forte

O catarinense Roberto Prado chegou ao Espírito Santo
há alguns anos para instalar a Loga, empresa capixaba que fornece internet por fibra óptica. No ano passado, resolveu dar uma guinada na carreira e montar o próprio negócio. No final de maio, ele colocou para andar a Imarket, empresa de varejo de proximidade - unidades comerciais autônomas instaladas dentro de empresas e condomínios principalmente. Em pouco mais de um ano de funcionamento são 24 lojas abertas. A expectativa é fechar o ano que vem com 100.
Prado não possui marca própria, trabalha como franqueado. Nos pontos de venda que ficam em empresas e condomínios ele é parceiro da market4u. Recentemente fechou parceria com a capixaba Zaitt, do empresário Rodrigo Miranda
, para lojas autônomas de rua. Até o final do ano que vem, ele pretende ter quatro em funcionamento em Guarapari e Vila Velha. Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra são os principais mercados para as unidades de empresas e condomínios.
"Nós vendemos conveniência. É um mercado que já está crescendo forte e vai muito mais. Nosso produto é voltado para empresas com mais de 50 funcionários e condomínios com mais de 120 unidades".
O faturamento mensal da Imarket está, hoje, em R$ 200 mil. Em dezembro, deve bater em R$ 350 mil. A expectativa de Prado é de que, até o final de 2023, chegue a R$ 1 milhão. "O resultado da operação já é positivo, mas, por conta dos altos investimentos que uma empresa em franco crescimento demanda, ainda não estamos colocando dinheiro no bolso"