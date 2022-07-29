BR 101: acordo entre governo e Ecorodovias já esteve mais distante

Trecho da BR 101 no Espírito Santo Crédito: Divulgação/ Eco 101

Há exatamente duas semanas, no dia 15 de julho, a Ecorodovias anunciava ao mercado a intenção de dar fim ao contrato de concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. Desde então, uma série de possibilidades estão sendo ventiladas, entre elas, um acordo com a Ecorodovias, dona da Eco 101. De desfecho menos provável, a repactuação passou a ser tratada como alternativa viável. Empresários e membros da bancada federal capixaba saíram do pessimismo em estado puro para um certo otimismo (ainda bastante controlado, é verdade).

Quem esteve com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, afirma que ele trabalha em algumas frentes para criar um ambiente propício para o acordo. As principais são:

- Algumas cláusulas contrato serão revisitadas, tudo sob a supervisão do Tribunal de Contas da União;

- A expectativa é de que o Ibama libere a licença de instalação do trecho Norte (Serra até a Bahia) no início de setembro;

- Consultado, o Banco do Nordeste sinalizou com a possibilidade de financiar a concessionária, o que daria fôlego e fluidez às obras.

Em contrapartida, caso aceite os termos, a Ecorodovias será cobrada para dar celeridade à duplicação. O ministro Sampaio quer vir ao Espírito Santo em agosto trazendo o acordo debaixo do braço.