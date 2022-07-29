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Infraestrutura

BR 101: acordo entre governo e Ecorodovias já esteve mais distante

Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, trabalha para que concessão seja retomada, o caminho ainda é longo, mas o final já esteve mais longe

Públicado em 

29 jul 2022 às 03:59
Abdo Filho

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Abdo Filho

Trecho da Eco 101
Trecho da BR 101 no Espírito Santo Crédito: Divulgação/ Eco 101
Há exatamente duas semanas, no dia 15 de julho, a Ecorodovias anunciava ao mercado a intenção de dar fim ao contrato de concessão do trecho da BR 101 que corta o Espírito Santo. Desde então, uma série de possibilidades estão sendo ventiladas, entre elas, um acordo com a Ecorodovias, dona da Eco 101. De desfecho menos provável, a repactuação passou a ser tratada como alternativa viável. Empresários e membros da bancada federal capixaba saíram do pessimismo em estado puro para um certo otimismo (ainda bastante controlado, é verdade).
Quem esteve com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, afirma que ele trabalha em algumas frentes para criar um ambiente propício para o acordo. As principais são:
- Algumas cláusulas contrato serão revisitadas, tudo sob a supervisão do Tribunal de Contas da União;
- A expectativa é de que o Ibama libere a licença de instalação do trecho Norte (Serra até a Bahia) no início de setembro;
- Consultado, o Banco do Nordeste sinalizou com a possibilidade de financiar a concessionária, o que daria fôlego e fluidez às obras.
Em contrapartida, caso aceite os termos, a Ecorodovias será cobrada para dar celeridade à duplicação. O ministro Sampaio quer vir ao Espírito Santo em agosto trazendo o acordo debaixo do braço.
O governo do Estado acompanha as conversas a distância. A reunião marcada para esta quinta (28) entre Casagrande e o ministro da Infraestrutura acabou não acontecendo, foi desmarcada por Brasília. Ainda não há uma nova data.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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BR 101 espírito santo eco 101 Privatização Ministério da Infraestrutura
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