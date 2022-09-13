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Comércio

Compra de aviões: empresários querem que Fisco dobre capacidade no ES

Espírito Santo é responsável pelo recebimento de grande parte das aeronaves importadas pelo Brasil. Até o final do ano, negócio movimentará mais de R$ 5 bi

Públicado em 

13 set 2022 às 03:59
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Aeronave utilizada é um Legacy 500 – denominado, na Força Aérea Brasileira (FAB) como IU-50
Legacy 500: aviação executiva cresce forte no Brasil Crédito: Reprodução/Força Aérea Brasileira
Nos últimos 15 anos o Espírito Santo se consolidou como a maior porta de entrada de aeronaves executivas do país. Incentivos fiscais, segurança jurídica, localização e boa infraestrutura criaram um ambiente muito atrativo para o negócio. Algo perto de 80% das aeronaves destinadas a voos privados importadas pelo Brasil entram pelo Espírito Santo. Números levantados pelo Sindiex (Sindicato do Comércio de Exportação e Importação) mostram que, até agosto, foram faturados US$ 536,2 milhões por aqui (R$ 2,73 bi). A expectativa é superar os R$ 5 bi até o final do ano.
"Temos uma demanda reprimida na aviação executiva do país. O Brasil é um país de dimensões continentais, ter uma aeronave não é barato, mas gera um ganho de eficiência e segurança enorme. Estamos sendo demandados por executivos e empresários de todos os setores, mas principalmente do agronegócio. Nossa expectativa é de que o mercado cresça 30% ao ano, mesmo com dificuldades nos aeroportos regionais e a economia ainda devagar", afirma Luciano Sapata, vice-presidente da Sertrading, uma das maiores importadoras de aeronaves do país.
Diante de uma demanda que só faz e fará crescer, os empresários já iniciaram um movimento junto à Receita Federal para que haja mais slots (prazo dado pela autoridade entre o pouso e a decolagem) dedicados à nacionalização de aeronaves no Aeroporto de Vitória. "O novo aeroporto acabou com o problema de espaço que nós tínhamos, agora estamos em um trabalho junto à Receita para que tenhamos mais slots. Hoje, podemos fazer três operações ao mesmo tempo, mas tem hora que dá fila. Mais duas ou três posições seriam o ideal. Estamos em conversas com a Receita porque sabemos que isso demanda estrutura e pessoal. É um trabalho conjunto que estamos propondo", explica Luiz Fernando Braga, diretor do Sindiex e da Comexport Trading Comércio Exterior.
Os preços das aeronaves importadas pelo Espírito Santo partem de US$ 800 mil e chegam a US$ 80 milhões. Apesar disso, alguns modelos, se encomendados hoje, só chegarão em 2025. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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