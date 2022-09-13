Compra de aviões: empresários querem que Fisco dobre capacidade no ES

Diante de uma demanda que só faz e fará crescer, os empresários já iniciaram um movimento junto à Receita Federal para que haja mais slots (prazo dado pela autoridade entre o pouso e a decolagem) dedicados à nacionalização de aeronaves no Aeroporto de Vitória. "O novo aeroporto acabou com o problema de espaço que nós tínhamos, agora estamos em um trabalho junto à Receita para que tenhamos mais slots. Hoje, podemos fazer três operações ao mesmo tempo, mas tem hora que dá fila. Mais duas ou três posições seriam o ideal. Estamos em conversas com a Receita porque sabemos que isso demanda estrutura e pessoal. É um trabalho conjunto que estamos propondo", explica Luiz Fernando Braga, diretor do Sindiex e da Comexport Trading Comércio Exterior.