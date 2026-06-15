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Cobrança de dívida

Miliciano da lista dos mais procurados do ES está foragido há dois anos

Waguinho Batman é acusado de ser o mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 18:22

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

15 jun 2026 às 18:22
Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como
Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como Waguinho Batman, está foragido da Justiça há dois anos Divulgação/PCES
O acusado de ser mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021, Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como Waguinho Batman, está há dois anos foragido da Justiça e figura na lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp).

As investigações apontaram que Waguinho ordenou a execução da vítima, após ter uma dívida cobrada. Em 10 de junho de 2024, ele teve a prisão preventiva decretada, mas nunca foi localizado. 

No mandado de prisão, válido até 2041, a juíza Priscilla Bazzarella de Oliveira destaca que há indícios suficientes de autoria e ressalta a gravidade do crime. 

Outros cinco suspeitos de envolvimento no crime foram presos ainda em 2024, durante a Operação Gatepost, da Polícia Civil e a Polícia Militar. No entanto, três deles foram soltos em 06 maio de 2026 — cerca de 20 dias antes do crime completar cinco anos. 

O juiz que assina a decisão justificou que os acusados estavam presos há cerca de dois anos com o processo parado, "sem culpa da defesa". 

A polícia ressalta que a população pode ajudar de forma sigilosa nas investigações por meio do Disque-Denúncia, ligando para 181, pelo site, clicando aqui, ou pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual. Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

Relembre o caso

Carro do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, morto a tiro em 2021
Após os disparos, Marcos perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira Leitor A Gazeta

No dia 27 de maio de 2021, o vereador de Presidente Kennedy Marcos Augusto Costalonga, mais conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi morto a tiros ao retornar de um jogo de futebol. Ele estava acompanhado da esposa e de um amigo, que ficaram feridos, mas sobreviveram. 


Os ocupantes de um carro Hyundai HB20 dispararam várias vezes contra a Hilux conduzida pela vítima, que caiu perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. Inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio, mas o rumo das investigações mudou após a polícia identificar que o crime foi motivado por uma dívida negociada por Wanguinho em 2020. 


Seugundo a polícia, após ser cobrado e discutir por telefone com o vereador, Waguinho pagou a dívida e ordenou a execução do político. 

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