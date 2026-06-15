Miliciano da lista dos mais procurados do ES está foragido há dois anos

O acusado de ser mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021, Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como Waguinho Batman, está há dois anos foragido da Justiça e figura na lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp).
As investigações apontaram que Waguinho ordenou a execução da vítima, após ter uma dívida cobrada. Em 10 de junho de 2024, ele teve a prisão preventiva decretada, mas nunca foi localizado.
No mandado de prisão, válido até 2041, a juíza Priscilla Bazzarella de Oliveira destaca que há indícios suficientes de autoria e ressalta a gravidade do crime.
Outros cinco suspeitos de envolvimento no crime foram presos ainda em 2024, durante a Operação Gatepost, da Polícia Civil e a Polícia Militar. No entanto, três deles foram soltos em 06 maio de 2026 — cerca de 20 dias antes do crime completar cinco anos.
O juiz que assina a decisão justificou que os acusados estavam presos há cerca de dois anos com o processo parado, "sem culpa da defesa".
A polícia ressalta que a população pode ajudar de forma sigilosa nas investigações por meio do Disque-Denúncia, ligando para 181, pelo site, clicando aqui, ou pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181 e seguir o passo a passo do atendimento virtual. Em todos os canais, o anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
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