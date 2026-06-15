Miliciano da lista dos mais procurados do ES está foragido há dois anos

No dia 27 de maio de 2021, o vereador de Presidente Kennedy Marcos Augusto Costalonga, mais conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi morto a tiros ao retornar de um jogo de futebol. Ele estava acompanhado da esposa e de um amigo, que ficaram feridos, mas sobreviveram.





Os ocupantes de um carro Hyundai HB20 dispararam várias vezes contra a Hilux conduzida pela vítima, que caiu perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. Inicialmente, o caso foi tratado como latrocínio, mas o rumo das investigações mudou após a polícia identificar que o crime foi motivado por uma dívida negociada por Wanguinho em 2020.





Seugundo a polícia, após ser cobrado e discutir por telefone com o vereador, Waguinho pagou a dívida e ordenou a execução do político.