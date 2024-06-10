Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Operação Gatepost

Cinco pessoas são presas por morte de vereador em Presidente Kennedy

Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, o Marquinhos da Cooperativa, foi morto a tiros em 2021, no município; operação sobre o caso foi deflagrada nesta segunda-feira (10)
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

10 jun 2024 às 09:31

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 09:31

PC e PM prendem cinco pessoas envolvidas na morte de vereador em Presidente Kennedy
PC e PM prendem cinco pessoas envolvidas na morte de vereador em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), em Presidente Kennedy. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta segunda-feira (10) a Operação Gatepost, relacionada ao caso, ação que resultou nas prisões e na apreensão de duas armas.
O vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi assassinado no dia 27 de maio de 2021, na localidade de Alegria, interior do município. Na ocasião, o parlamentar dirigia um Toytota SW4 Hilux, juntamente com a esposa e um amigo, quando um carro com quatro ocupantes emparelhou e atirou contra o veículo do vereador, que morreu no local.
Conforme a 9ª Companhia Independente da Piolícia Militar, que atuou em apoio à operação nesta segunda-feira (10), foram  realizadas prisões em Marataizes, Itapemirim e Presidente Kennedy. Segundo a corporação, todas as prisões foram feitas  sem resistência.
Ainda não foram divulgados detalhes da investigação. Em conversa com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, na manhã desta segunda-feira, familiares do vereador disseram que aguardavam por isso e manifestaram alívio em ver a justiça sendo feita.
Cinco pessoas são presas por morte de vereador em Presidente Kennedy
Carro do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, morto a tiro em 2021
Após os disparos, Marcos perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira, às margens da estrada Crédito: Leitor A Gazeta

Sobre o crime

No dia do crime, Marcos, a esposa e um amigo voltavam de um jogo de futebol, por volta de 23h do dia 27 de maio de 2021. Na estrada, um carro Hyundai HB20 teria emparelhado junto ao carro do vereador e os ocupantes atiraram diversas vezes em direção ao veículo que ele dirigia.
Um dos disparos atingiu Marquinhos, que morreu na hora. Ele perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira, às margens da estrada. Os suspeitos fugiram sem levar nada. A mulher e o amigo ficaram feridos e foram socorridos.
O carro usado pelos bandidos foi encontrado quatro dias após o crime incendiado em Monte Belo, também no município.

Veja Também

1 ano após assassinato de vereador no ES, caso segue em investigação

Polícia descarta latrocínio em caso de vereador morto em Presidente Kennedy

Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

homicídio Polícia Civil Presidente Kennedy Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio
Editais e Avisos - 08/04/2026
Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados