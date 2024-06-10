Cinco pessoas são presas por morte de vereador em Presidente Kennedy

PC e PM prendem cinco pessoas envolvidas na morte de vereador em Presidente Kennedy Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Operação Gatepost, relacionada ao caso, ação que resultou nas prisões e na apreensão de duas armas. Cinco pessoas foram presas suspeitas de envolvimento na morte do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL) , em Presidente Kennedy. A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, deflagrou na manhã desta segunda-feira (10) a, relacionada ao caso, ação que resultou nas prisões e na apreensão de duas armas.

O vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi assassinado no dia 27 de maio de 2021, na localidade de Alegria, interior do município. Na ocasião, o parlamentar dirigia um Toytota SW4 Hilux, juntamente com a esposa e um amigo, quando um carro com quatro ocupantes emparelhou e atirou contra o veículo do vereador, que morreu no local.

Conforme a 9ª Companhia Independente da Piolícia Militar, que atuou em apoio à operação nesta segunda-feira (10), foram realizadas prisões em Marataizes, Itapemirim e Presidente Kennedy. Segundo a corporação, todas as prisões foram feitas sem resistência.

Ainda não foram divulgados detalhes da investigação. Em conversa com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, na manhã desta segunda-feira, familiares do vereador disseram que aguardavam por isso e manifestaram alívio em ver a justiça sendo feita.

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Após os disparos, Marcos perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira, às margens da estrada Crédito: Leitor A Gazeta

Sobre o crime

No dia do crime, Marcos, a esposa e um amigo voltavam de um jogo de futebol, por volta de 23h do dia 27 de maio de 2021. Na estrada, um carro Hyundai HB20 teria emparelhado junto ao carro do vereador e os ocupantes atiraram diversas vezes em direção ao veículo que ele dirigia.

Um dos disparos atingiu Marquinhos, que morreu na hora. Ele perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira, às margens da estrada. Os suspeitos fugiram sem levar nada. A mulher e o amigo ficaram feridos e foram socorridos.