Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Presidente Kennedy

1 ano após assassinato de vereador no ES, caso segue em investigação

Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, foi morto no dia 27 de maio enquanto seguia de carro para casa. Suspeitos chegaram a ser presos, mas inquérito segue em investigação e motivação não foi divulgada

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 09:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mai 2022 às 09:18
Marcos Augusto Costalonga foi assassinado enquanto dirigia
Marcos Augusto Costalonga foi assassinado enquanto dirigia Crédito: Montagem | A Gazeta
Na última quinta-feira (27), o caso da morte a tiros do vereador de Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, completou um ano. Apesar disso, segundo a Polícia Civil, a investigação ainda não foi concluída e a motivação do crime não foi divulgada.
Marquinhos da Cooperativa, como era popularmente conhecido, foi assassinado na localidade de Alegria, no município. No carro que dirigia, um Toytota SW4 Hilux, estavam a esposa e um amigo do vereador. Um carro com quatro ocupantes emparelhou e atirou contra o veículo de Marcos Augusto Costalonga, que morreu no local.
Dois meses após o assassinato, em uma operação da Polícia Civil, quatro suspeitos de participação no crime foram presos, mas a motivação e a identidade dos suspeitos não foram divulgadas.
Na época, para a reportagem da TV Gazeta Sul, o delegado Thiago Viana confirmou que os quatro tinham envolvimento em diversos crimes na Região Sul e que foram presos em três locais diferentes: um no distrito de Aracuí, em Castelo; dois no Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim; e outro no bairro Fé e Raça, também em Cachoeiro.
Quadrilha que autuava em roubos a empresas é suspeita em morte de vereador
Quadrilha que autuava em roubos a empresas é suspeita em morte de vereador Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Porém, após um ano do crime, o caso continua em investigação. Em nota à reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que a investigação ainda não foi concluída. "Os suspeitos de terem praticado a ação foram identificados", diz a nota. A reportagem questionou sobre quantos suspeitos permanecem presos e qual envolvimento deles no crime, mas não houve resposta da corporação. 
"Temos materialidade do crime e autoria imediata bem delineadas. Estamos trabalhando na elucidação das circunstâncias da ação", informou o titular da delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, por meio da nota. Ainda segundo a polícia, todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal.

O CRIME

No dia do crime, o vereador, a esposa e um amigo voltavam de um jogo de futebol, por volta de 23h. Na estrada, um carro HB20 teria emparelhado junto ao carro do vereador e os ocupantes atiraram diversas vezes em direção ao veículo que ele dirigia.
Um dos disparos atingiu Marquinhos, que morreu na hora. Ele perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira, às margens da estrada. Os suspeitos fugiram sem levar nada. A mulher e o amigo ficaram feridos e foram socorridos. 
O carro usado pelos bandidos foi encontrado quatro dias após o crime incendiado em Monte Belo, também no município.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

PC encontra depósito onde suspeito de matar vereador guardava material roubado no ES

Presos por morte de vereador integravam quadrilha de roubos no Sul do ES

Morte de vereador em Presidente Kennedy: após 1 mês, caso ainda é mistério

Delegado não descarta latrocínio em morte vereador em Presidente Kennedy

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato crime Polícia Civil Presidente Kennedy
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Imagem Edicase Brasil
Infância perdida: quando a tecnologia compromete o futuro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados