1 ano após assassinato de vereador no ES, caso segue em investigação

Na última quinta-feira (27), o caso da morte a tiros do vereador de Presidente Kennedy, Sul do Espírito Santo, Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, completou um ano. Apesar disso, segundo a Polícia Civil, a investigação ainda não foi concluída e a motivação do crime não foi divulgada.
Marquinhos da Cooperativa, como era popularmente conhecido, foi assassinado na localidade de Alegria, no município. No carro que dirigia, um Toytota SW4 Hilux, estavam a esposa e um amigo do vereador. Um carro com quatro ocupantes emparelhou e atirou contra o veículo de Marcos Augusto Costalonga, que morreu no local.
Dois meses após o assassinato, em uma operação da Polícia Civil, quatro suspeitos de participação no crime foram presos, mas a motivação e a identidade dos suspeitos não foram divulgadas.
Na época, para a reportagem da TV Gazeta Sul, o delegado Thiago Viana confirmou que os quatro tinham envolvimento em diversos crimes na Região Sul e que foram presos em três locais diferentes: um no distrito de Aracuí, em Castelo; dois no Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim; e outro no bairro Fé e Raça, também em Cachoeiro.
Porém, após um ano do crime, o caso continua em investigação. Em nota à reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que a investigação ainda não foi concluída. "Os suspeitos de terem praticado a ação foram identificados", diz a nota. A reportagem questionou sobre quantos suspeitos permanecem presos e qual envolvimento deles no crime, mas não houve resposta da corporação.
"Temos materialidade do crime e autoria imediata bem delineadas. Estamos trabalhando na elucidação das circunstâncias da ação", informou o titular da delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, por meio da nota. Ainda segundo a polícia, todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal.
O CRIME
No dia do crime, o vereador, a esposa e um amigo voltavam de um jogo de futebol, por volta de 23h. Na estrada, um carro HB20 teria emparelhado junto ao carro do vereador e os ocupantes atiraram diversas vezes em direção ao veículo que ele dirigia.
Um dos disparos atingiu Marquinhos, que morreu na hora. Ele perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira, às margens da estrada. Os suspeitos fugiram sem levar nada. A mulher e o amigo ficaram feridos e foram socorridos.
O carro usado pelos bandidos foi encontrado quatro dias após o crime incendiado em Monte Belo, também no município.