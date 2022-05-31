1 ano após assassinato de vereador no ES, caso segue em investigação

Marcos Augusto Costalonga foi assassinado enquanto dirigia Crédito: Montagem | A Gazeta

Marquinhos da Cooperativa, como era popularmente conhecido, foi assassinado na localidade de Alegria, no município. No carro que dirigia, um Toytota SW4 Hilux, estavam a esposa e um amigo do vereador. Um carro com quatro ocupantes emparelhou e atirou contra o veículo de Marcos Augusto Costalonga, que morreu no local.

Na época, para a reportagem da TV Gazeta Sul, o delegado Thiago Viana confirmou que os quatro tinham envolvimento em diversos crimes na Região Sul e que foram presos em três locais diferentes: um no distrito de Aracuí, em Castelo; dois no Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim; e outro no bairro Fé e Raça, também em Cachoeiro.

Quadrilha que autuava em roubos a empresas é suspeita em morte de vereador Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Porém, após um ano do crime, o caso continua em investigação. Em nota à reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que a investigação ainda não foi concluída. "Os suspeitos de terem praticado a ação foram identificados", diz a nota. A reportagem questionou sobre quantos suspeitos permanecem presos e qual envolvimento deles no crime, mas não houve resposta da corporação.

"Temos materialidade do crime e autoria imediata bem delineadas. Estamos trabalhando na elucidação das circunstâncias da ação", informou o titular da delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, por meio da nota. Ainda segundo a polícia, todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal.

O CRIME

No dia do crime, o vereador, a esposa e um amigo voltavam de um jogo de futebol, por volta de 23h. Na estrada, um carro HB20 teria emparelhado junto ao carro do vereador e os ocupantes atiraram diversas vezes em direção ao veículo que ele dirigia.