Suspeitos de envolvimento em morte de vereador no ES são presos

Marcos Augusto Costalonga de 49 anos, foi morto a tiros na noite do dia 27 de maio Crédito: Redes sociais

A primeira informação foi de que dois suspeitos foram presos, mas durante diligências realizadas na manhã desta quarta, outros dois indivíduos foram detidos. À reportagem da TV Gazeta Sul, o delegado confirmou que os quatro possuem envolvimento em diversos crimes na Região Sul e que foram presos em três locais diferentes: um no distrito de Aracuí, em Castelo; dois no Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim; e outro no bairro Fé e Raça, também em Cachoeiro.

A identidade dos suspeitos não foi divulgada pela polícia e, segundo o delegado, mais informações devem ser divulgadas em uma coletiva no período da tarde.

Polícia Civil busca envolvidos em assassinato de vereador de Presidente Kennedy, Sul do ES Crédito: Divulgação

RELEMBRE O CASO

Marcos Augusto Costalonga (PL) foi assassinado na noite do dia 27 de maio, na estrada que liga as comunidades de Leonel e Alegria, no interior de Presidente Kennedy.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Costalonga conduzia um veículo de cor branca e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados.

O amigo da vítima relatou à PM que viu um dos quatro homens, do veículo de cor prata, colocar uma arma para fora do carro e anunciar um assalto no trevo de Leonel, na estrada que dá acesso à comunidade de Santa Lúcia. Neste momento, Costalonga teria acelerado para fugir, e o suspeito teria começado a efetuar disparos em direção ao lado que o condutor estava.

Quando chegaram ao local, os policiais constataram que o carro do vereador estava três metros abaixo da pista. Segundo a PM, Costalonga foi encontrado sem vida dentro do veículo, junto com a esposa, que sofreu fraturas nas duas pernas, e o amigo, que fraturou a perna esquerda e o braço direito. Os dois foram levados para o Pronto Atendimento de Presidente Kennedy e encaminhados à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Costalonga foi eleito vereador em 2020 com 356 votos, ocupando a oitava posição no pleito e garantindo uma cadeira na Casa entre os dez candidatos vitoriosos.

MUDANÇA NA CÂMARA

Com a morte de Costalonga, quem assumiu a cadeira dele na Câmara foi o vereador Antônio Araújo Lima (PL), conhecido como Tonho.

*Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul