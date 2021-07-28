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Presidente Kennedy

Suspeitos de envolvimento em morte de vereador no ES são presos

Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, foi morto no dia 27 de maio. A informação foi confirmada pelo titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 jul 2021 às 08:36
Marcos Augusto Costalonga, de 49 anos, (PL) morreu no dia 27 de maio
Marcos Augusto Costalonga de 49 anos, foi morto a tiros na noite do dia 27 de maio Crédito: Redes sociais
A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de envolvimento no assassinato do vereador de Presidente KennedySul do Espírito Santo, Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, conhecido como Marquinhos da Cooperativa. Ele foi morto a tiros no dia  27 de maio, na estrada que liga as localidades de Leonel e Alegria, no interior do município. As prisões foram confirmadas pelo titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana.
A primeira informação foi de que dois suspeitos foram presos, mas durante diligências realizadas na manhã desta quarta, outros dois indivíduos foram detidos. À reportagem da TV Gazeta Sul, o delegado confirmou que os quatro possuem envolvimento em diversos crimes na Região Sul e que foram presos em três locais diferentes: um no distrito de Aracuí, em Castelo; dois no Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim; e outro no bairro Fé e Raça, também em Cachoeiro.
A identidade dos suspeitos não foi divulgada pela polícia e, segundo o delegado, mais informações devem ser divulgadas em uma coletiva no período da tarde. 
Polícia Civil busca envolvidos em assassinato de vereador de Presidente Kennedy, Sul do ES Crédito: Divulgação

RELEMBRE O CASO

Marcos Augusto Costalonga (PL) foi assassinado na noite do dia 27 de maio, na estrada que liga as comunidades de Leonel e Alegria, no interior de Presidente Kennedy.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, Costalonga conduzia um veículo de cor branca e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados.

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O amigo da vítima relatou à PM que viu um dos quatro homens, do veículo de cor prata, colocar uma arma para fora do carro e anunciar um assalto no trevo de Leonel, na estrada que dá acesso à comunidade de Santa Lúcia. Neste momento, Costalonga teria acelerado para fugir, e o suspeito teria começado a efetuar disparos em direção ao lado que o condutor estava.
Quando chegaram ao local, os policiais constataram que o carro do vereador estava três metros abaixo da pista. Segundo a PM, Costalonga foi encontrado sem vida dentro do veículo, junto com a esposa, que sofreu fraturas nas duas pernas, e o amigo, que fraturou a perna esquerda e o braço direito. Os dois foram levados para o Pronto Atendimento de Presidente Kennedy e encaminhados à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.

TRAJETÓRIA POLÍTICA

Costalonga foi eleito vereador em 2020 com 356 votos, ocupando a oitava posição no pleito e garantindo uma cadeira na Casa entre os dez candidatos vitoriosos.

MUDANÇA NA CÂMARA

Com a morte de Costalonga, quem assumiu a cadeira dele na Câmara foi o vereador Antônio Araújo Lima (PL), conhecido como Tonho.
*Com informações de Thales Rodrigues, da TV Gazeta Sul

Atualização

28/07/2021 - 12:25
Após a publicação da reportagem, mais dois suspeitos de envolvimento no crime foram presos. A informação foi confirmada pelo delegado que investiga o caso à equipe da TV Gazeta Sul. O texto foi atualizado. 

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