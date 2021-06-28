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Sem respostas

Morte de vereador em Presidente Kennedy: após 1 mês, caso ainda é mistério

Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, foi assassinado após ter carro interceptado por atiradores em estrada no interior de Presidente Kennedy. Crime ainda segue em investigação, segundo a Polícia Civil
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jun 2021 às 20:13

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 20:13

Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy
Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy Crédito: Divulgação
Após um mês da morte do vereador de Presidente Kennedy Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, nenhum suspeito foi detido e o crime continua em investigação. Marquinhos da cooperativa, como era conhecido, teve o carro alvejado por tiros no dia 27 de maio. Um carro, que supostamente foi usado pelos bandidos no dia do crime, foi encontrado queimado dias depois.
O crime ainda segue sem respostas e sob sigilo da polícia. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse apenas que os detalhes do caso não serão divulgados para preservar a apuração dos fatos. Informou ainda da que a população pode contribuir de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

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Enquanto o crime não é desvendado, o clima na cidade é de mistério. O vereador Ulisses Matta de Araújo (PSD) contou que a população tem cobrado por respostas.
, Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, foir morto no dia 27 de maio
Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, foir morto no dia 27 de maio Crédito: Redes sociais
“Nós vereadores estamos de mãos atadas, pois o caso segue em sigilo. Marquinhos era uma pessoa do bem e esperamos que a Polícia Civil prenda quem fez isso. Se Deus quiser, vão conseguir”, disse Ulisses Matta.

O CRIME

Marcos Augusto Costalonga foi assassinado na noite de quinta-feira, 27 de junho. Segundo a polícia, ele dirigia uma Toyota Hilux e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados, por volta das 23h30.
Ele voltava de um jogo de futebol na localidade de Leonel, interior do município, quando o carro foi alvejado por diversos tiros. O veículo acabou parando em um pasto e o vereador morreu no local.
A suspeita de envolvimento com o assassinato é porque o modelo do veículo queimado é o mesmo citado por uma testemunha como o carro que estava seguindo o vereador no dia da morte
Carro queimado encontrado em Presidente Kennedy pode ter relação com morte do vereador Crédito: Kennedy em Dia
Durante a investigação a polícia descobriu, por imagens de câmeras de segurança, que o carro do vereador estava sendo seguido desde o campinho onde a vítima participou de uma partida de futebol. Um HB20 foi encontrado dias depois, incendiado.

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