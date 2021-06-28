Morte de vereador em Presidente Kennedy: após 1 mês, caso ainda é mistério

Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy Crédito: Divulgação

O crime ainda segue sem respostas e sob sigilo da polícia. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse apenas que os detalhes do caso não serão divulgados para preservar a apuração dos fatos. Informou ainda da que a população pode contribuir de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Enquanto o crime não é desvendado, o clima na cidade é de mistério. O vereador Ulisses Matta de Araújo (PSD) contou que a população tem cobrado por respostas.

Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, foir morto no dia 27 de maio Crédito: Redes sociais

“Nós vereadores estamos de mãos atadas, pois o caso segue em sigilo. Marquinhos era uma pessoa do bem e esperamos que a Polícia Civil prenda quem fez isso. Se Deus quiser, vão conseguir”, disse Ulisses Matta.

O CRIME

Marcos Augusto Costalonga foi assassinado na noite de quinta-feira, 27 de junho. Segundo a polícia, ele dirigia uma Toyota Hilux e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados, por volta das 23h30.

Ele voltava de um jogo de futebol na localidade de Leonel, interior do município, quando o carro foi alvejado por diversos tiros. O veículo acabou parando em um pasto e o vereador morreu no local.

Carro queimado encontrado em Presidente Kennedy pode ter relação com morte do vereador Crédito: Kennedy em Dia