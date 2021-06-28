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Adolescentes de 14 e 15 anos são apreendidos suspeitos de furto em Guaçuí

Segundo informações da Polícia Militar, os adolescentes entraram no estabelecimento pelo depósito, de onde furtaram bolsas e mochilas, além de brinquedos e chinelo

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:56

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

28 jun 2021 às 12:56
Segundo a Polícia Militar, os adolescentes entraram no estabelecimento pelo depósito, de onde furtaram bolsas e mochilas
Adolescentes de 14 e 15 anos são apreendidos com mercadorias após furto em loja Crédito: Polícia Militar
Dois adolescentes foram apreendidos na noite deste sábado (26), em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, depois de serem flagrados com mercadorias furtadas de uma loja próximo à Avenida Beira-Rio, na cidade. Os dois, de 14 e 15 anos, foram localizados por volta das 21h30.
Segundo informações da Polícia Militar, eles foram acionados para verificar uma ocorrência de furto em uma loja de armarinho e as denúncias eram de que três pessoas teriam fugido do local, carregando algumas bolsas.
Após buscas na região, os policiais encontraram mochilas e malas com vários produtos furtados, identificados pelas etiquetas do estabelecimento. Ainda durante o patrulhamento, dois suspeitos foram localizados com mochilas e bolsa.
Além das duas mochilas e uma bolsa cheia de produtos do furto, os dois adolescentes informaram que haviam abandonado outros produtos. Diante da informação, a polícia localizou 11 bolsas, entre mochilas e malas, com mais produtos furtados, como brinquedos, chinelos e utensílios.
Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Alegre, junto com o material apreendido. O proprietário do estabelecimento foi notificado para as providências.

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