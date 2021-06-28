Adolescentes de 14 e 15 anos são apreendidos suspeitos de furto em Guaçuí

Dois adolescentes foram apreendidos na noite deste sábado (26), em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, depois de serem flagrados com mercadorias furtadas de uma loja próximo à Avenida Beira-Rio, na cidade. Os dois, de 14 e 15 anos, foram localizados por volta das 21h30.
Segundo informações da Polícia Militar, eles foram acionados para verificar uma ocorrência de furto em uma loja de armarinho e as denúncias eram de que três pessoas teriam fugido do local, carregando algumas bolsas.
Após buscas na região, os policiais encontraram mochilas e malas com vários produtos furtados, identificados pelas etiquetas do estabelecimento. Ainda durante o patrulhamento, dois suspeitos foram localizados com mochilas e bolsa.
Além das duas mochilas e uma bolsa cheia de produtos do furto, os dois adolescentes informaram que haviam abandonado outros produtos. Diante da informação, a polícia localizou 11 bolsas, entre mochilas e malas, com mais produtos furtados, como brinquedos, chinelos e utensílios.
Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a Delegacia de Alegre, junto com o material apreendido. O proprietário do estabelecimento foi notificado para as providências.