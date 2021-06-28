Adolescentes de 14 e 15 anos são apreendidos suspeitos de furto em Guaçuí

Adolescentes de 14 e 15 anos são apreendidos com mercadorias após furto em loja Crédito: Polícia Militar

Dois adolescentes foram apreendidos na noite deste sábado (26), em Guaçuí , no Caparaó Capixaba , depois de serem flagrados com mercadorias furtadas de uma loja próximo à Avenida Beira-Rio, na cidade. Os dois, de 14 e 15 anos, foram localizados por volta das 21h30.

Segundo informações da Polícia Militar , eles foram acionados para verificar uma ocorrência de furto em uma loja de armarinho e as denúncias eram de que três pessoas teriam fugido do local, carregando algumas bolsas.

Após buscas na região, os policiais encontraram mochilas e malas com vários produtos furtados, identificados pelas etiquetas do estabelecimento. Ainda durante o patrulhamento, dois suspeitos foram localizados com mochilas e bolsa.

Além das duas mochilas e uma bolsa cheia de produtos do furto, os dois adolescentes informaram que haviam abandonado outros produtos. Diante da informação, a polícia localizou 11 bolsas, entre mochilas e malas, com mais produtos furtados, como brinquedos, chinelos e utensílios.