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Fora do flagrante

Mulher é baleada em Sooretama; ex-marido se apresenta à polícia e é liberado

Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Tiago Cavalcante, a vítima já tinha uma medida protetiva contra o homem e chegou a ir ao Departamento de Polícia Militar do município pedir escolta, horas antes de ser baleada
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 jun 2021 às 11:46

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 11:46

Polícia Militar de Sooretama
Polícia Militar de Sooretama Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
Uma mulher foi atingida por cinco tiros em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (26). Segundo o titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Tiago Cavalcante, a vítima já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido e chegou a ir ao Departamento de Polícia Militar (DPM) do município pedir escolta, horas antes de ser baleada. O homem se apresentou à polícia neste domingo (27), mas não ficou preso. 
Após ser atingida, a mulher foi socorrida, levada ao Pronto Atendimento de Sooretama e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Geral de Linhares (HGL). Foram constatadas perfurações no braço, no peito e no abdômen.
Em relato à Polícia Militar, populares contaram que o ex-marido da mulher teria invadido a casa dela e efetuado os disparos.

EX-MARIDO SE APRESENTOU À POLÍCIA

O titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Tiago Cavalcante, afirmou à reportagem da TV Gazeta Norte que, de fato, a mulher compareceu ao DPM antes do ocorrido, pedindo escolta, e que o ex-marido dela se apresentou à delegacia. Assim, não foi preso em flagrante.
“Estamos diante, muito certamente, de um feminicídio. O companheiro já tinha um histórico já registrado na delegacia, a mulher já tinha uma medida protetiva e teria buscado o DPM de Sooretama horas antes, mas, infelizmente, ainda temos essas situações. Ele se apresentou e apresentou a arma, o que nos impede de realizar uma prisão em flagrante, mas a investigação continua para saber as circunstâncias de como tudo ocorreu e quais as qualificadoras ele receberá do homicídio. O Judiciário e o Ministério Público ainda vão analisar se ele deve ou não responder por homicídio após verificar o material que a gente colheu”, explicou.
Apesar de o delegado falar em feminicídio e homicídio, a informação apurada pela reportagem é de que a mulher está viva e internada. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Hospital Geral de Linhares (HGL), para saber o estado de saúde dela, mas foi informada que não é possível ter acesso a informações médicas sobre pacientes internados.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, "na noite deste domingo (27), o suspeito compareceu à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, já que não estava em situação flagrancial. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", finalizou.

POLÍCIA MILITAR AFIRMA QUE ACOMPANHOU A VÍTIMA

Em boletim encaminhado à reportagem de A Gazeta, na manhã desta segunda-feira (28), a Polícia Militar afirmou que, cerca de uma hora antes de ser baleada, a vítima esteve no DPM, perguntando se a guarnição poderia acompanhá-la até sua residência, pois tinha receio do seu ex-esposo, e os militares atenderam o pedido.
"Atendemos seu pedido, deixando-a em casa, saindo apenas quando a solicitante disse estar segura", afirma o texto. "[A vítima] estava em seu veículo. Foi feito preventivo pelas redondezas para verificar se havia um carro Fusion por perto ou algum suspeito com as características de seu ex-esposo, mas nada de anormal foi visto pelos componentes da guarnição. Quando terminamos o preventivo, deslocamos ao DMP para confeccionar um BU de apoio à vítima, o CCO determinou que fossemos ao Pronto Atendimento para atender uma mulher baleada. Chegando, percebemos que se travada da vítima", finaliza o boletim.

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