Motociclista morre após colidir com carro na BR 101 em Sooretama

Uma motociclista de 25 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na BR 101, em Sooretama, Norte do Espírito Santo, no fim da tarde deste sábado (12). A motocicleta que ela conduzia colidiu com o veículo no km 124,5 da rodovia.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, empresa responsável pelo trecho da rodovia, a ocorrência foi registrada às 17h26. Depois da colisão, a motociclista morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), de Linhares. O condutor do carro teve ferimentos leves e precisou de atendimento médico.
As causas do acidente e o nome dos envolvidos não foram informados. Em função do acidente, uma das pistas foi interditada, sendo liberada duas horas depois.