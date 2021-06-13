Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Motociclista morre após colidir com carro na BR 101 em Sooretama

A jovem de 25 anos morreu no local do acidente. A ocorrência foi registrada no fim da tarde deste sábado (12) no km 124,5 da rodovia federal
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

13 jun 2021 às 12:02

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 12:02

Colisão entre automóvel e motocicleta deixa uma pessoa morta
Colisão entre automóvel e motocicleta deixa uma pessoa morta Crédito: Leitor
Uma motociclista de 25 anos morreu após se envolver em um acidente com um carro na BR 101, em Sooretama, Norte do Espírito Santo, no fim da tarde deste sábado (12). A motocicleta que ela conduzia colidiu com o veículo no km 124,5 da rodovia.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, empresa responsável pelo trecho da rodovia, a ocorrência foi registrada às 17h26. Depois da colisão, a motociclista morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML), de Linhares. O condutor do carro teve ferimentos leves e precisou de atendimento médico.
Motorista do carro teve ferimentos e precisou de atendimento médico
Motorista do carro teve ferimentos e precisou de atendimento médico Crédito: Leitor/ A Gazeta
As causas do acidente e o nome dos envolvidos não foram informados. Em função do acidente, uma das pistas foi interditada, sendo liberada duas horas depois.

Veja Também

Motorista dá marcha à ré e atropela idosa em Cachoeiro de Itapemirim

Motorista perde freio e capota caminhão em acidente, em Castelo

Motociclista morre atingido pelo guidão da própria moto em Colatina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente BR 101 estradas Sooretama trânsito Eco101 ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados