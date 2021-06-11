Motociclista morre atingido pelo guidão da própria moto em Colatina Crédito: Leitor/ A Gazeta

Um motociclista morreu num grave acidente no final da manhã desta sexta-feira (11) em Colatina , Noroeste do Espírito Santo. Gilmar Dias, de 42 anos, seguia de moto pela avenida Gether Lopes de Farias, umas das principais da cidade.

De acordo com a Polícia Militar , o motociclista seguia no sentido Centro da cidade quando bateu na lateral de um carro que vinha no sentido contrário.

Após bater no veículo, a vítima caiu e foi atingida na cabeça pelo guidão da moto em que estava. Os bombeiros foram acionados, mas o motociclista morreu no local.

O corpo do motociclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A Polícia Militar informou que o motorista do carro que se envolveu no acidente foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.