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Homem é preso

Drone usado para monitorar polícia é apreendido em Colatina

O instrumento foi encontrado na tarde de quinta-feira (10) em um apartamento onde estava um casal. No local, os policiais também apreenderam drogas e dinheiro

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 11:34

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 jun 2021 às 11:34
Drone apreendido em Colatina
Drone apreendido em Colatina Crédito: Divulgação
Um drone utilizado para monitorar a atividade da polícia foi apreendido em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O instrumento foi encontrado na tarde de quinta-feira (10) em um apartamento onde estava um casal. No local, os policiais também apreenderam drogas e dinheiro. 
Segundo o Capitão Balbino, da Polícia Militar, o imóvel era usado para o tráfico de drogas e a posição ajudava a monitorar a chegada da polícia. “A posição era privilegiada para vigilância”, afirmou.
Ainda segundo o capitão, a casa onde vivia o casal já foi alvo de busca e apreensão uma vez e, durante a apuração, ficou constatado o uso do drone para monitorar a polícia.
Materiais apreendidos:
1 drone
99 pedras de crack
R$ 2254,00
1 bucha de maconha

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, 24 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina, autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina. A conduzida de 18 anos foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante. As drogas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal, do Departamento Médico Legal da Polícia Civil, para serem analisadas e incineradas. O caso seguirá sob investigação da Denarc de Colatina.
Drone apreendido em Colatina
Drone apreendido em Colatina Crédito: Divulgação

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