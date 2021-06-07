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Em contêineres

Carreta carregada com placas solares tomba na BR 259 em Colatina

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido e não houve outro veículo envolvido no acidente
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 jun 2021 às 10:05

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 10:05

Carreta com contêineres tomba na BR 259 em Colatina
Carreta com contêineres tomba na BR 259 em Colatina Crédito: Alessandro Bacheti
Uma carreta que transportava contêineres carregados com placas solares tombou durante a madrugada sobre o acostamento do quilômetro 47 da BR 258, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não ficou ferido e não houve outro veículo envolvido no acidente.
Imagens registradas pela reportagem da TV Gazeta Noroeste mostram que, com o tombamento, parte da cabine do motorista ficou bastante destruída. De acordo com a PRF, o condutor não se feriu.
Na manhã desta segunda-feira (7), a carreta continuava no acostamento da via. O trânsito flui normalmente e deve ser bloqueado mais tarde, ainda sem horário divulgado, para os trabalhos de retirada do veículo.

Carreta tomba na BR 259 em Colatina

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