Carreta carregada com placas solares tomba na BR 259 em Colatina

Imagens registradas pela reportagem da TV Gazeta Noroeste mostram que, com o tombamento, parte da cabine do motorista ficou bastante destruída. De acordo com a PRF, o condutor não se feriu.

Na manhã desta segunda-feira (7), a carreta continuava no acostamento da via. O trânsito flui normalmente e deve ser bloqueado mais tarde, ainda sem horário divulgado, para os trabalhos de retirada do veículo.