Jovem morre em acidente de moto na BR 259 em Colatina

Um jovem que completaria 21 anos na próxima quarta-feira (12), identificado como Higor Almeida de Aguiar, teve a vida interrompida em um acidente na noite deste domingo (9), no quilômetro 61 da BR 259 em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Ele conduzia uma moto e colidiu de frente com um automóvel.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 21h20 próximo ao Posto Dallas, que fica no bairro Columbia, às margens da BR 259. O jovem colidiu de frente com um automóvel que vinha no sentido contrário.
Os policiais não souberam informar quem teria provocado a colisão e se ela teria ocorrido após uma ultrapassagem.
A PRF disse não ter informações sobre outras pessoas feridas no acidente. A Polícia Militar afirmou que uma mulher, que estaria na garupa da moto, foi socorrida em estado grave.