Motorista sem carteira e alcoolizado causa acidente com morte na BR 101

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No automóvel atingido, estavam quatro pessoas: o condutor, a passageira e duas crianças. Imagens recebidas por A Gazeta mostram o carro totalmente destruído, com ocupantes ainda dentro dele. O motorista e as duas crianças foram socorridas. No outro veículo não havia passageiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um automóvel capotou pouco antes de chegar a Vila Pavão. A mulher faleceu ao dar entrada no Hospital São Marcos, no município. O carro no qual as vítimas estavam ficou destruído. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros três ocupantes do carro.