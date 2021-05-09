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Condutor foi preso

Motorista sem carteira e alcoolizado causa acidente com morte na BR 101

Batida aconteceu em Linhares, no início da tarde deste domingo (9); uma mulher morreu e duas crianças ficaram feridas

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 16:29

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

09 mai 2021 às 16:29
Acidente fatal aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (9) de Dia das Mães, em Linhares
Acidente fatal aconteceu por volta do meio-dia deste domingo (9) de Dia das Mães, em Linhares Crédito: Leitor de A Gazeta
Sem carteira de habilitação e sob efeito de bebida alcoólica, um motorista causou um grave acidente no início da tarde deste domingo (9), na BR 101, em Linhares. No carro atingido por ele, estava uma mulher que não resistiu à batida e morreu ainda no local. Além de duas crianças que ficaram feridas e foram levadas para um hospital do município.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu na altura do quilômetro 144, no sentido Norte da rodovia. Os policiais informaram que o motorista estava embriagado e dirigia em alta velocidade quando atingiu a traseira do outro carro. Com a força do impacto, ambos os veículos saíram da pista e caíram em uma pequena ribanceira.
No automóvel atingido, estavam quatro pessoas: o condutor, a passageira e duas crianças. Imagens recebidas por A Gazeta mostram o carro totalmente destruído, com ocupantes ainda dentro dele. O motorista e as duas crianças foram socorridas. No outro veículo não havia passageiros.
O homem que causou o acidente também ficou ferido e precisou ser encaminhado para um hospital de Linhares. Ele foi preso pela PRF. Por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil apenas informou que a "ocorrência ainda está em andamento" e que, consequentemente, por ora, não tinha detalhes.

OUTRO ACIDENTE FATAL

Ainda durante a madrugada deste domingo (9), outro acidente de trânsito também tirou a vida de uma mulher. Desta vez, em uma rodovia que liga o município de Nova Venécia a Vila Pavão, no Noroeste do Estado. Além dela, outras três pessoas que estavam no mesmo veículo ficaram feridas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, um automóvel capotou pouco antes de chegar a Vila Pavão. A mulher faleceu ao dar entrada no Hospital São Marcos, no município. O carro no qual as vítimas estavam ficou destruído. Não há informações sobre o estado de saúde dos outros três ocupantes do carro.

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