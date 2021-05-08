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Vídeo: caminhão cai dentro de valão em Vila Velha

Três homens estavam dentro do veículo e foram resgatados sem ferimentos. Motorista não conhecia a região e achou que se tratava de uma rua asfaltada que estava alagada

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 19:57

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

08 mai 2021 às 19:57
Caminhão caiu dentro do valão em Vila Velha
Caminhão caiu dentro do valão na avenida Carlos Lindenberg Crédito: Divulgação/Notaer
Um caminhão caiu dentro do valão do Rio Aribiri, em Vila Velha, na manhã deste sábado (8). Dentro do veículo estavam três homens que foram socorridos por populares. O trio vinha de Cachoeiro de Itapemirim e para entregar uma carga na região de Cobilândia. Chovia na hora do acidente e a área tinha pontos de alagamento.
O cabo Rhuan de Souza Medeiros, da Polícia Militar, seguia logo atrás do caminhão e foi o primeiro a prestar socorro às vítimas. Operador aerotático do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), ele voltava do trabalho, por volta das 8h30, quando presenciou o acidente.

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Segundo o cabo, o motorista e os outros dois homens que estavam no caminhão não conheciam a região. O caminhoneiro relatou que fez a curva por acreditar que fosse apenas uma rua asfaltada que estava alagada. Veja o vídeo:
"Eu estava na avenida Carlos Lindenberg, sentido centro de Vila Velha, e ia fazer o retorno para entrar no bairro Alvorada. Porém na minha frente tinha um caminhão, que foi tentar fazer o mesmo retorno. Mas eles não perceberam que tinha o valão. Como eu estava próximo, logo atrás, quando o caminhão caiu eu desembarquei do carro para prestar socorro", contou o cabo.

RESGATE

Para resgatar os três homens, Rhuan subiu em cima da carroceria do caminhão e contou com a ajuda de outras pessoas que passavam pelo local. Os caminhoneiros foram retirados pela porta do veículo sem ferimentos. 
"Eu subi em cima da carroceria do caminhão e junto com os três conseguimos abrir a parte de cima da boleia do caminhão para eles poderem respirar. Enquanto isso a água estava entrando dentro do veículo. Com ajuda de outras pessoas consegui tirar os três, sem ferimentos, pela porta lateral do caminhão. Depois os moradores ajudaram e lavamos os braços e fizemos a assepsia com álcool 70. Graças a Deus pude ajudar", contou.

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