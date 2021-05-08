Vídeo: caminhão cai dentro de valão em Vila Velha

Um caminhão caiu dentro do valão do Rio Aribiri, em Vila Velha, na manhã deste sábado (8). Dentro do veículo estavam três homens que foram socorridos por populares. O trio vinha de Cachoeiro de Itapemirim e para entregar uma carga na região de Cobilândia. Chovia na hora do acidente e a área tinha pontos de alagamento.
O cabo Rhuan de Souza Medeiros, da Polícia Militar, seguia logo atrás do caminhão e foi o primeiro a prestar socorro às vítimas. Operador aerotático do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), ele voltava do trabalho, por volta das 8h30, quando presenciou o acidente.
Segundo o cabo, o motorista e os outros dois homens que estavam no caminhão não conheciam a região. O caminhoneiro relatou que fez a curva por acreditar que fosse apenas uma rua asfaltada que estava alagada. Veja o vídeo:
"Eu estava na avenida Carlos Lindenberg, sentido centro de Vila Velha, e ia fazer o retorno para entrar no bairro Alvorada. Porém na minha frente tinha um caminhão, que foi tentar fazer o mesmo retorno. Mas eles não perceberam que tinha o valão. Como eu estava próximo, logo atrás, quando o caminhão caiu eu desembarquei do carro para prestar socorro", contou o cabo.
RESGATE
Para resgatar os três homens, Rhuan subiu em cima da carroceria do caminhão e contou com a ajuda de outras pessoas que passavam pelo local. Os caminhoneiros foram retirados pela porta do veículo sem ferimentos.
"Eu subi em cima da carroceria do caminhão e junto com os três conseguimos abrir a parte de cima da boleia do caminhão para eles poderem respirar. Enquanto isso a água estava entrando dentro do veículo. Com ajuda de outras pessoas consegui tirar os três, sem ferimentos, pela porta lateral do caminhão. Depois os moradores ajudaram e lavamos os braços e fizemos a assepsia com álcool 70. Graças a Deus pude ajudar", contou.