Homem é morto a tiros dentro de casa na região de Santo Antônio, em Vitória

Caso será investigado pela DHPP de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem foi morto a tiros dentro de casa, na manhã deste sábado (8), no bairro Ariovaldo Favalessa, na região de Santo Antônio, em Vitória . Até o momento ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar , o homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo dentro de residência onde morava e morreu no local. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

Polícia Civil diz que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

"Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", diz a nota enviada pela Polícia Civil.

Ainda segundo a PC, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.

A polícia ainda fez um apelo para que, quem tenha alguma informação sobre o crime, contribua de forma anônima ligando para o 181.