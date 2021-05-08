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Crime

Homem é morto a tiros dentro de casa na região de Santo Antônio, em Vitória

Motivação do crime ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2021 às 16:42
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Caso será investigado pela DHPP de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi morto a tiros dentro de casa, na manhã deste sábado (8), no bairro Ariovaldo Favalessa, na região de Santo Antônio, em Vitória. Até o momento ninguém foi preso.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi atingido por vários disparos de arma de fogo dentro de residência onde morava e morreu no local. Ainda não há informações sobre o que motivou o crime.

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Polícia Civil diz que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
"Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", diz a nota enviada pela Polícia Civil.
Ainda segundo a PC, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico.

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A polícia ainda fez um apelo para que, quem tenha alguma informação sobre o crime, contribua de forma anônima ligando para o 181.
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas."

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