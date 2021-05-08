Polícia encerra festa clandestina e apreende 4 tipos de drogas em Colatina

Uma festa com mais de 120 pessoas foi encerrada pela polícia na madrugada deste sábado (8), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e duas pessoas responsáveis pelo evento foram detidas. No local, foram apreendidos quatro tipos de drogas.
Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia sobre uma festa clandestina que estaria sendo realizada em uma casa de alto padrão no bairro Noemia Vitali, que fica na região nobre do município.
Os militares seguiram para o local e se depararam com o evento com mais de 120 pessoas. Além da aglomeração, os policiais constataram que na festa havia drogas e apreenderam cocaína, maconha, haxixe e loló. As duas pessoas responsáveis pelo evento foram detidas e levadas para a delegacia.
Ainda de acordo com informações da PM, o imóvel possui três andares e era alugado. Na casa, foram encontrados materiais de estudantes de Medicina. A polícia informou ainda que foi possível identificar, entre os participantes da festa, moradores de Colatina, Marilândia, Linhares e Vitória, sendo a maioria jovens.