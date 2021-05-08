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Casa de alto padrão

Polícia encerra festa clandestina e apreende 4 tipos de drogas em Colatina

Segundo a Polícia Militar, a festa com mais de 120 pessoas acontecia em uma casa de alto padrão no bairro Noemia Vitali. Dois responsáveis pelo evento foram detidos

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 11:57

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 mai 2021 às 11:57
Segundo a Polícia Militar, o local era uma casa de alto padrão. Dois responsáveis pelo evento foram detidos e drogas foram apreendidas
Polícia fecha festa com mais de 120 pessoas em Colatina Crédito: Redes Sociais
Uma festa com mais de 120 pessoas foi encerrada pela polícia na madrugada deste sábado (8), em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, e duas pessoas responsáveis pelo evento foram detidas. No local, foram apreendidos quatro tipos de drogas.
Segundo a Polícia Militar, a corporação recebeu uma denúncia sobre uma festa clandestina que estaria sendo realizada em uma casa de alto padrão no bairro Noemia Vitali, que fica na região nobre do município.
Os militares seguiram para o local e se depararam com o evento com mais de 120 pessoas. Além da aglomeração, os policiais constataram que na festa havia drogas e apreenderam cocaína, maconha, haxixe e loló. As duas pessoas responsáveis pelo evento foram detidas e levadas para a delegacia.
Segundo a Polícia Militar, o local era uma casa de alto padrão. Dois responsáveis pelo evento foram detidos e drogas foram apreendidas
Polícia fecha festa com mais de 120 pessoas em Colatina Crédito: Polícia Militar
Ainda de acordo com informações da PM, o imóvel possui três andares e era alugado. Na casa, foram encontrados materiais de estudantes de Medicina. A polícia informou ainda que foi possível identificar, entre os participantes da festa, moradores de Colatina, Marilândia, Linhares e Vitória, sendo a maioria jovens.

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