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Violência

Homem é assassinado no meio da rua no bairro Ataíde, em Vila Velha

Moradores relataram que ouviram um único disparo de arma de fogo e o barulho de arrancada de uma moto por volta da 1h deste sábado (8). Como estava escuro e chovendo naquele horário, a vítima só foi vista ao amanhecer

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 10:23

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

08 mai 2021 às 10:23
Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha
Caso foi registrado no DHPP de Vila Velha Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um homem foi assassinado com um tiro na madrugada deste sábado (8) na rua Machado de Assis, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Moradores chegaram a escutar o barulho do disparo e viram quando uma moto deixou o local.
Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificar a informação sobre o tiro no bairro Ataíde, com uma possível vítima caída na rua. No local, foi constatado que um homem estava morto.
Moradores disseram que ouviram um disparo e, em seguida, viram uma moto deixando o local, por volta de 1h. No entanto, como estava escuro e chovendo, somente às 3h40 notaram haver uma pessoa baleada. A Polícia Civil foi acionada.
A vítima estava vestindo uma camisa de pizzaria e franguinho no momento do crime. A reportagem de A Gazeta tentou contato com o estabelecimento comercial identificado na roupa da vítima para saber quem era o homem, mas até a publicação desta matéria ninguém atendeu às ligações ou retornou.
Acionada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Além disso, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Segundo a PC, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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