Segurança de supermercado é esfaqueado por suspeito de roubo na Serra

Homem com faca sendo contido em supermercado Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O segurança de um supermercado foi esfaqueado por um homem na noite de quarta-feira (5) em Nova Almeida, na Serra , na Grande Vitória.

De acordo com informações da Polícia Militar, o agressor teria sido retirado à força pelo segurança após ser flagrado furtando no estabelecimento. Revoltado, ele deixou o supermercado, mas voltou minutos depois armado com uma faca e golpeou o segurança nas costas.

O ataque foi registrado pelas câmeras do estabelecimento.

A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, onde recebeu socorro e passa bem.

O homem foi detido e agredido por moradores da região até a chegada da Polícia Militar. Os policiais levaram o homem para a Delegacia Regional de Serra. O nome do preso não foi divulgado.