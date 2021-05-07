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Nova Almeida

Segurança de supermercado é esfaqueado por suspeito de roubo na Serra

Vítima foi atingida nas costas após retirar o homem que estava furtando no estabelecimento, segundo a polícia. Ataque foi registrado pelas câmeras do estabelecimento

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 11:41

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

07 mai 2021 às 11:41
Homem com faca sendo contido em supermercado Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O segurança de um supermercado foi esfaqueado por um homem na noite de quarta-feira (5) em Nova Almeida, na Serra, na Grande Vitória.
De acordo com informações da Polícia Militar, o agressor teria sido retirado à força pelo segurança após ser flagrado furtando no estabelecimento. Revoltado, ele deixou o supermercado, mas voltou minutos depois armado com uma faca e golpeou o segurança nas costas.
O ataque foi registrado pelas câmeras do estabelecimento.
A vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, onde recebeu socorro e passa bem.
O homem foi detido e agredido por moradores da região até a chegada da Polícia Militar. Os policiais levaram o homem para a Delegacia Regional de Serra. O nome do preso não foi divulgado.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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