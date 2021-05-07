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Dos 7 aos 13 anos

Suspeito de estuprar a enteada por seis anos é preso na Grande Vitória

Segundo a polícia, as investigações apontam que menina foi violentada dos sete aos 13 anos. Homem de 36 anos foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 10:16

Publicado em 

07 mai 2021 às 10:16
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)
Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos, suspeito de estuprar a própria enteada durante período de seis anos. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (5), em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O local exato da prisão, que ocorreu na Grande Vitória, não foi divulgado para preservar a vítima.
O caso chegou ao conhecimento da polícia em fevereiro deste ano. As investigações apontaram que a menina, hoje com 13 anos, era molestada sexualmente desde os sete anos pelo padrasto.
“De acordo com a investigação, os abusos aconteciam na residência da família. O padrasto se aproveitava da ausência da mãe para cometer a violência e ameaçava a vítima para que ela não contasse os fatos a ninguém”, relatou o delegado adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Diego Bermond.

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Após seis anos sofrendo violência sexual, a vítima se mudou para a casa de outro familiar, e todos os fatos vieram à tona.
O delegado representou pela prisão temporária do investigado, que foi decretada pelo Poder Judiciário. Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O Inquérito Policial segue em andamento na DPCA.

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