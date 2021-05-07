Suspeito de estuprar a enteada por seis anos é preso na Grande Vitória

Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

homem de 36 anos, suspeito de estuprar a própria enteada durante período de seis anos. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (5), em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O local exato da prisão, que ocorreu na Polícia Civil prendeu um. A prisão ocorreu nesta quarta-feira (5), em cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. O local exato da prisão, que ocorreu na Grande Vitória , não foi divulgado para preservar a vítima.

O caso chegou ao conhecimento da polícia em fevereiro deste ano. As investigações apontaram que a menina, hoje com 13 anos, era molestada sexualmente desde os sete anos pelo padrasto.

“De acordo com a investigação, os abusos aconteciam na residência da família. O padrasto se aproveitava da ausência da mãe para cometer a violência e ameaçava a vítima para que ela não contasse os fatos a ninguém”, relatou o delegado adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Diego Bermond.

Após seis anos sofrendo violência sexual, a vítima se mudou para a casa de outro familiar, e todos os fatos vieram à tona.