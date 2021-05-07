Polícia conclui investigação de duplo homicídio em Guarapari

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari concluiu o inquérito que investigou o duplo homicídio cometido no dia 12 de março de 2020, no bairro Muquiçaba, em Guarapari. O autor dos disparos, de 39 anos, foi indiciado por duplo homicídio privilegiado pelo excesso na legítima defesa e o inquérito relatado ao Poder Judiciário. O indiciado está preso desde março de 2021, suspeito de ser o autor de outro homicídio.
As investigações apontaram que, na ocasião do fato, o indiciado reagiu a um roubo, atirando contra os dois assaltantes, de 21 e 19 anos, que foram a óbito no local. Na noite de 12 de março de 2020, os assaltantes renderam a proprietária e clientes de uma distribuidora de bebidas, subtraindo seus pertences. O indiciado, que era um dos clientes e estava armado, atirou contra os assaltantes, em um momento de distração deles.
“O que leva ao indiciamento dele é o fato de que, após efetuar os primeiros disparos, que foram feitos em legítima defesa, ele se aproximou dos dois assaltantes e disparou novamente contra ambos, praticamente a queima-roupa. Após isso, o indiciado se apoderou da arma que estava com um dos alvejados e a colocou dentro do próprio carro”, relatou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.
OUTRO CRIME
No decorrer dessas investigações, o suspeito acabou sendo preso em flagrante por outro homicídio, cometido em um bar na localidade de São Felix, em Guarapari, no dia 21 de março deste ano. Na ocasião, testemunhas afirmaram que o suspeito chegou por trás da vítima, um homem de 67 anos, sacou uma arma e efetuou os disparos, aparentemente sem motivos, pois não houve briga e os dois estavam bebendo juntos no bar. As investigações apontaram que a arma foi a mesma usada no crime da distribuidora.