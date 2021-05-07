Polícia conclui investigação de duplo homicídio em Guarapari

Dois homens foram mortos a tiros em Guarapari Crédito: Tiago Félix

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari concluiu o inquérito que investigou o duplo homicídio cometido no dia 12 de março de 2020, no bairro Muquiçaba, em Guarapari. O autor dos disparos, de 39 anos, foi indiciado por duplo homicídio privilegiado pelo excesso na legítima defesa e o inquérito relatado ao Poder Judiciário. O indiciado está preso desde março de 2021, suspeito de ser o autor de outro homicídio.

As investigações apontaram que, na ocasião do fato, o indiciado reagiu a um roubo, atirando contra os dois assaltantes, de 21 e 19 anos, que foram a óbito no local. Na noite de 12 de março de 2020, os assaltantes renderam a proprietária e clientes de uma distribuidora de bebidas, subtraindo seus pertences. O indiciado, que era um dos clientes e estava armado, atirou contra os assaltantes, em um momento de distração deles.

“O que leva ao indiciamento dele é o fato de que, após efetuar os primeiros disparos, que foram feitos em legítima defesa, ele se aproximou dos dois assaltantes e disparou novamente contra ambos, praticamente a queima-roupa. Após isso, o indiciado se apoderou da arma que estava com um dos alvejados e a colocou dentro do próprio carro”, relatou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.

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