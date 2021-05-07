Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Distribuidora de bebidas

Polícia conclui investigação de duplo homicídio em Guarapari

Suspeito foi indiciado por duplo homicídio privilegiado e já está preso por outro crime cometido em um bar da cidade em março deste ano

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 10:00

Publicado em 

07 mai 2021 às 10:00
Dois homens foram mortos a tiros em um bar de Guarapari
Dois homens foram mortos a tiros em Guarapari Crédito: Tiago Félix
A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari concluiu o inquérito que investigou o duplo homicídio cometido no dia 12 de março de 2020, no bairro Muquiçaba, em Guarapari. O autor dos disparos, de 39 anos, foi indiciado por duplo homicídio privilegiado pelo excesso na legítima defesa e o inquérito relatado ao Poder Judiciário. O indiciado está preso desde março de 2021, suspeito de ser o autor de outro homicídio.
As investigações apontaram que, na ocasião do fato, o indiciado reagiu a um roubo, atirando contra os dois assaltantes, de 21 e 19 anos, que foram a óbito no local. Na noite de 12 de março de 2020, os assaltantes renderam a proprietária e clientes de uma distribuidora de bebidas, subtraindo seus pertences. O indiciado, que era um dos clientes e estava armado, atirou contra os assaltantes, em um momento de distração deles.
“O que leva ao indiciamento dele é o fato de que, após efetuar os primeiros disparos, que foram feitos em legítima defesa, ele se aproximou dos dois assaltantes e disparou novamente contra ambos, praticamente a queima-roupa. Após isso, o indiciado se apoderou da arma que estava com um dos alvejados e a colocou dentro do próprio carro”, relatou o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.

OUTRO CRIME

No decorrer dessas investigações, o suspeito acabou sendo preso em flagrante por outro homicídio, cometido em um bar na localidade de São Felix, em Guarapari, no dia 21 de março deste ano. Na ocasião, testemunhas afirmaram que o suspeito chegou por trás da vítima, um homem de 67 anos, sacou uma arma e efetuou os disparos, aparentemente sem motivos, pois não houve briga e os dois estavam bebendo juntos no bar. As investigações apontaram que a arma foi a mesma usada no crime da distribuidora.

Veja Também

Suspeitos tentam assaltar bar em Guarapari e são mortos por um cliente

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados