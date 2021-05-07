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Apanhou e foi preso

Bandido leva surra após roubar celular de dona de casa em Vila Velha

Caso ocorreu na noite desta quinta-feira (5) no bairro Santos Dumont. O ladrão veio de São Mateus para trabalhar como motorista de aplicativo, mas não deu certo, e desde então começou a roubar. Vítima conseguiu recuperar o aparelho
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

07 mai 2021 às 11:07

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 11:07

Vila Velha
Após ser alcançado por populares, o assaltante foi espancado com chutes e socos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem levou uma surra após roubar o celular de uma dona de casa de 53 anos no bairro Santos Dumont, em Vila Velha. Os chutes e socos foram desferidos por moradores que se revoltaram com a ação criminosa do ladrão. As agressões apenas foram interrompidas com a chegada da Polícia Militar ao local. O caso ocorreu no começo da noite desta quinta-feira (6).

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Enquanto era agredido por algumas pessoas, outras tentavam impedir que o ladrão continuasse apanhando, mas em vão. Após ser colocado na viatura, ele foi levado para uma delegacia da cidade.
Os ferimentos não se limitaram ao criminoso. Antes de ser espancado, ele também feriu a dona de casa ao arrastá-la, de moto quando a mulher voltava para casa após ter ido à padaria. A senhora de 53 anos sofreu arranhões nas pernas e também ficou com dores no pulso ao tentar evitar que o aparelho fosse levado.
"Ele chegou de moto e jogou em cima de mim, me jogando contra o porão da minha casa e eu segurei o celular. No que eu segurei o aparelho, ele acelerou e saiu me arrastando. Depois eu parti atrás dele, os vizinhos viram a situação e pegaram ele", contou a mulher assaltada.

DE SÃO MATEUS PARA VILA VELHA

Na delegacia, durante o depoimento, o assaltante disse que veio de São Mateus, no Norte do Estado, para a Grande Vitória com o intuito de trabalhar como motorista de aplicativo, mas acabou não conseguindo. Por este motivo, ele começou a cometer assaltos na região de Vila Velha.
Vila Velha
A mulher conseguiu recuperar o aparelho que havia sido levado pelo ladrão, que apanhou muito dos moradores Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O homem que não foi identificado disse ainda que a motocicleta utilizada no crime era emprestada e pertencia a um amigo que mora na região de Terra Vermelha, na mesma cidade. Após a tentativa frustrada de rubo, a moto desapareceu do local. Já o celular da dona de casa foi recuperado e devolvido à dona.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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