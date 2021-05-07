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Estado de decomposição

Corpo de homem é encontrado dentro de rio em Aracruz

De acordo com informações da PM, nenhuma pessoa presente no local conseguiu identificar a vítima, que também não portava documento

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 10:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 mai 2021 às 10:12
Santa Cruz, Aracruz, Norte do ES
Santa Cruz, Aracruz, Norte do ES Crédito: Prefeitura de Aracruz
O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta quinta-feira (6) no Rio Piraquê-Açu, no bairro Santa Cruz, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A perícia da Polícia Civil constatou lesões que podem ter sido ocasionadas por arma branca e orifícios de entrada e saída de projéteis de arma de fogo.
Segundo informações da Polícia Militar, durante a tarde de quinta-feira, os militares foram acionados para se deslocaram até as margens do Rio Piraquê-Açu, próximo a um supermercado, para verificarem a existência de um cadáver.
No local, os policiais notaram que havia algo no meio do rio parecido com um corpo. Com o trabalho do Corpo de Bombeiros, foi constatado que se tratava de um cadáver do sexo masculino e de estatura mediana, em avançado estado de decomposição.
Foram encontradas lesões na região da cabeça da vítima, que segundo a perícia da Polícia Civil, teriam sido provocadas por arma branca, e orifícios de entrada e saída de projéteis de arma de fogo.
Ainda de acordo com a PM, nenhuma pessoa presente no local conseguiu identificar a vítima, que também não portava documento. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL

Por meio de nota, a  Polícia Civil informa que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".

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