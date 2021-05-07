Corpo de homem é encontrado dentro de rio em Aracruz

Foram encontradas lesões na região da cabeça da vítima, que segundo a perícia da Polícia Civil, teriam sido provocadas por arma branca, e orifícios de entrada e saída de projéteis de arma de fogo.

Por meio de nota, a Polícia Civil informa que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido".