Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Van de prefeitura se envolve em acidente com carreta em Aracruz

O veículo da administração municipal seguia para buscar pacientes que iam fazer hemodiálise quando o acidente aconteceu. O motorista e o técnico em enfermagem que estavam na van não se feriram
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:49

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:49

Uma van da Prefeitura de Aracruz e um caminhão se envolveram em um acidente na rodovia ES 257
Uma van da Prefeitura de Aracruz e um caminhão se envolveram em um acidente na rodovia ES 257 Crédito: Leitor
Uma van da Prefeitura de Aracruz e uma carreta se envolveram em um acidente na rodovia ES 257, no município do Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (6). O veículo da administração municipal é usado para o transporte de pacientes, mas não tinha nenhum passageiro no momento da ocorrência. Outro veículo ainda foi atingido.
Segundo a prefeitura, a van estava indo buscar pacientes na orla do município para o tratamento de hemodiálise. No momento do acidente, estavam no veículo o motorista e um técnico de enfermagem. Os servidores não sofreram ferimentos. Outro veículo foi disponibilizado para atender os pacientes.
O caminhão envolvido é da Imetame Logística e estava carregado com rochas. Segundo a empresa, o motorista não teve ferimentos. As causas do acidente não foram informadas.
Durante a limpeza da pista, o trânsito aconteceu em meia pista e foi liberado durante a tarde.

Veja Também

Covid-19: em intervalo de 48h, pai, mãe e filho morrem em Aracruz

Criminosos fazem irmãos e funcionários reféns em fazenda de Aracruz

Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Aracruz estradas Saúde Prefeitura de Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados