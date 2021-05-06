Van de prefeitura se envolve em acidente com carreta em Aracruz

Uma van da Prefeitura de Aracruz e um caminhão se envolveram em um acidente na rodovia ES 257 Crédito: Leitor

Uma van da Prefeitura de Aracruz e uma carreta se envolveram em um acidente na rodovia ES 257, no município do Norte do Espírito Santo, nesta quinta-feira (6). O veículo da administração municipal é usado para o transporte de pacientes, mas não tinha nenhum passageiro no momento da ocorrência. Outro veículo ainda foi atingido.

Segundo a prefeitura, a van estava indo buscar pacientes na orla do município para o tratamento de hemodiálise. No momento do acidente, estavam no veículo o motorista e um técnico de enfermagem. Os servidores não sofreram ferimentos. Outro veículo foi disponibilizado para atender os pacientes.

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O caminhão envolvido é da Imetame Logística e estava carregado com rochas. Segundo a empresa, o motorista não teve ferimentos. As causas do acidente não foram informadas.