Motociclista morre em acidente com caminhão na BR 101 em Aracruz

Um motociclista morreu em um acidente envolvendo um caminhão e uma moto em Guaraná, distrito de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A colisão ocorreu nesta segunda-feira (5), por volta das 20h, no quilômetro 189 da BR 101. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão entrou na contramão e atingiu a moto. Ele saiu do local do acidente, mas foi encontrado pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia.
De acordo com a PRF, o motorista do caminhão seguia no sentido Linhares x Vitória e foi fazer uma ultrapassagem. A moto vinha no sentido contrário e acabou atingida pelo veículo.
Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão fugiu do local e tentou se esconder em uma mata. A Polícia Militar fez buscas na região e encontrou o motorista, que foi posteriormente encaminhado à 13ª Delegacia Regional de Aracruz.
Por meio de nota, a Eco101 informou que para a ocorrência foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção), além da PRF, Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML). Segundo a concessionária, o motociclista faleceu no local. A pista central foi interditada e o trânsito seguiu com desvio nos dois sentidos, sendo totalmente liberada às 22h05.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que "o conduzido foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Aracruz".
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte