Vento forte destelha 20 casas em Aracruz e deixa famílias desalojadas

De acordo com o coordenador, quando ocorrem tempestades como as desta quarta, os moradores precisam tomar alguns cuidados:

- Ajudar na limpeza e recuperação da área onde se encontra, começando pela desobstrução das ruas e outras vias;

- Ajudar os vizinhos que foram atingidos;

- Evitar o contato com cabos ou redes elétricas caídas;

- Avisar a Defesa Civil ou Bombeiros sobre essas redes caídas;

-

Procurar não utilizar serviços hospitalares, de comunicações, a não ser que necessite realmente;

- Deixar estes serviços para os casos de emergência.