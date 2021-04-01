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Tempestade

Vento forte destelha 20 casas em Aracruz e deixa famílias desalojadas

Um morador flagrou em vídeo o momento que as telhas são levadas pelo vento. Estragos da tempestade também foram registrados em Pancas, Vila Valério, São Domingos e São Gabriel da Palha

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 12:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 abr 2021 às 12:39
Forte ventania leva telhado de casa em Aracruz Crédito: Telespectador | TV Gazeta Norte
Aracruz, no Norte do Espírito Santo foi fortemente afetado por uma tempestade que atingiu o Estado na tarde desta quarta-feira (31). A chuva de granizo, acompanhada de uma forte ventania, causou estragos em 20 casas do município. Oito famílias estão desalojadas.
Em um vídeo enviado à reportagem da TV Gazeta Norte, é possível ver o telhado de uma das casas sendo levado com os fortes ventos. Veja abaixo:

OUTRAS CIDADES DA REGIÃO TAMBÉM FORAM AFETADAS

Além de Aracruz, outras cidades da região e do Noroeste também registraram chuva de granizo e danos provocados pela tempestade. Em São Gabriel da Palha, a Defesa Civil Municipal afirma que registrou queda de árvores, destelhamento de dez casas e enxurradas. Quatro famílias tiveram que ir para a casa de parentes.
Em Vila Valério, houve o registro de ventos e alagamentos. Uma família está desalojada, após ter o teto da residência arrancado pelo vento. Em Pancas, o distrito de Lajinha foi o mais atingido. A Defesa Civil do Município afirma que não houve ocorrências graves.
Em São Domingos do Norte, a chuva de granizo prejudicou as plantações do interior. A prefeitura afirma que até 100% das lavouras de café foram danificadas, e que a safra para 2021 pode ser próxima de zero. 

Tempestade provoca destruição em Aracruz

O QUE PROVOCOU A TEMPESTADE

A tempestade que passou pela região veio acompanhada de precipitações intensas e concentradas. Segundo o coordenador da Defesa Civil de São Gabriel da Palha, Jeorsafa Alves Pedro, ela foi provocada por um deslocamento violento de uma massa de ar, de uma área de alta pressão para outra de baixa pressão. 

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CUIDADOS A SEREM TOMADOS DURANTE TEMPESTADES

De acordo com o coordenador, quando ocorrem tempestades como as desta quarta, os moradores precisam tomar alguns cuidados:

- Ajudar na limpeza e recuperação da área onde se encontra, começando pela desobstrução das ruas e outras vias;
- Ajudar os vizinhos que foram atingidos;
- Evitar o contato com cabos ou redes elétricas caídas;
- Avisar a Defesa Civil ou Bombeiros sobre essas redes caídas;
Procurar não utilizar serviços hospitalares, de comunicações, a não ser que necessite realmente;
- Deixar estes serviços para os casos de emergência.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, e Érika Carvalho, da TV Gazeta Norte.

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