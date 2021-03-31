AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Veja imagens

Moradores registram chuva de granizo em municípios do Sul do ES

O fenômeno foi registrado na tarde desta quarta-feira (31) em Jerônimo Monteiro e no interior de Cachoeiro de Itapemirim. Na Grande Vitória, moradores também flagraram queda de granizo

Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mar 2021 às 17:55
Vis
Registro do interior de Cachoeiro durante a chuva Crédito: Kátia Santos
Além dos municípios na Grande Vitória, que registraram chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (31), moradores do Sul do Espírito Santo também flagraram o fenômeno no interior de Cachoeiro de Itapemirim e de Jerônimo Monteiro.
O fenômeno foi registrado por volta das 14h30 e durou poucos minutos, segundo Kátia Santos, moradora do distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro. “Durou apenas uns 10 minutos, mas caiu bastante gelo. É algo que não é comum, não via há muitos anos uma chuva de granizo aqui”, contou.
Quem também fez o registro das esferas de gelo no quintal foi a Beatriz Dansi, de Jerônimo Monteiro. Após a chuva, o quintal ficou tomado pelas pequenas pedras.
Quintal de moradora em Jeronimo Monteiro
Quintal de moradora ficou repleto de granizo em Jeronimo Monteiro Crédito: Leitor| A Gazeta

Veja Também

Acidente mata mulher e deixa motorista ferido na BR 101, em Anchieta

Temporal na Grande Vitória tem raios, vendaval e até granizo

Espírito santo registra mais de 15 mil raios em período de nove horas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Chuva no ES granizo Jerônimo Monteiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presidente Lula e senador Flávio Bolsonaro
Saem os jogadores da Copa e entram em campo os candidatos às eleições
Aniversário de Sônia Abelha
Sônia Abelha celebra 70 anos com festa para família e amigas em Vitória
Cartão do Bolsa Família
Populismo à brasileira: entre números e narrativas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados