Moradores registram chuva de granizo em municípios do Sul do ES

Além dos municípios na Grande Vitória, que registraram chuva de granizo na tarde desta quarta-feira (31), moradores do Sul do Espírito Santo também flagraram o fenômeno no interior de Cachoeiro de Itapemirim e de Jerônimo Monteiro.
O fenômeno foi registrado por volta das 14h30 e durou poucos minutos, segundo Kátia Santos, moradora do distrito de Itaoca Pedra, em Cachoeiro. “Durou apenas uns 10 minutos, mas caiu bastante gelo. É algo que não é comum, não via há muitos anos uma chuva de granizo aqui”, contou.
Quem também fez o registro das esferas de gelo no quintal foi a Beatriz Dansi, de Jerônimo Monteiro. Após a chuva, o quintal ficou tomado pelas pequenas pedras.