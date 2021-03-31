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Carreta tombou

Acidente mata mulher e deixa motorista ferido na BR 101, em Anchieta

Uma passageira morreu presas às ferragens e o motorista da carreta foi resgatado para pronto-socorro do município após acidente na manhã desta quarta-feira (31)

Publicado em 31 de Março de 2021 às 16:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mar 2021 às 16:53
Acidente foi registrado em Anchieta
Acidente foi registrado em Anchieta Crédito: Leitor| A Gazeta
Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente envolvendo uma carreta na manhã desta quarta-feira (31), na BR 101, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a concessionária Eco101, que administra a rodovia, o tombamento do veículo aconteceu no km 351. Uma passageira morreu presas às ferragens e o motorista foi resgatado para o Pronto Atendimento (PA) do município.
O acidente foi registrado às 8h46, na altura da localidade de Jabaquara. Equipes da Eco101 e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local. A polícia não soube informar as causas.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar as vítimas das ferragens. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, morreu no local. O corpo dela foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O Pronto Atendimento de Anchieta não informou o estado de saúde do motorista socorrido.
Como a carreta tombou às margens da pista, o trafego no sentido norte precisou ser desviado e a rodovia foi totalmente liberada às 13h56.

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