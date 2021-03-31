Após cerca de 18h de interdição, BR 482 começa a ser liberada no ES

Após acidente com carreta, motoristas passam a noite em BR interditada no ES Crédito: Corpo de Bombeiros

Segundo o caminhoneiro Carlos Henrique, que é de Minas Gerais, ele foi um dos primeiros a parar na via e passou a noite na estrada. “Nós estamos aqui sem jantar e agora estamos providenciando o almoço. Um vizinho aqui arrumou umas coisas para fazer o almoço. Está tudo enrolado. Ninguém toma providência nenhuma”, disse, antes de a pista ser liberada.

O caminhoneiro Sérgio Ricardo contou que parou na rodovia por volta de 1h da madrugada e, deste então, não tinha informação sobre que horas o trânsito seria liberado. “Está um caos. Tudo parado. Ninguém dá uma informação concreta pra gente de que horas vai ser liberado e a gente está aqui esperando”, afirmou nesta manhã.

O ACIDENTE

O caminhão carregado de etanol vinha do sentido Guaçuí e o acidente aconteceu em uma curva. Todo o entorno do caminhão foi isolado pelo risco de explosão. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram cerca de 16 horas de vazamento.

A empresa responsável pelo caminhão e pela carga é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e informou que o primeiro caminhão que enviaram para fazer o transbordo da carga quebrou quando passava por Jerônimo Monteiro, já perto de Alegre e, por isso, o transbordo só começou por volta das 10h30 desta quarta-feira (31).