Carreta tomba, derrama álcool na pista e interdita BR 482 em Alegre

Uma carreta que transportava álcool tombou na noite desta terça-feira (30) na BR 482, estrada que liga Alegre a Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu às 18h50, no trecho conhecido como Curva da Volta Fria, a 2 quilômetros de Celina, distrito de Alegre.
O motorista foi socorrido para o pronto-socorro de Alegre, segundo os militares. A pista segue interditada nos dois sentidos, por segurança, já que houve derramamento da carga de álcool.
Por volta das 21h30 desta terça-feira (30), o Corpo de Bombeiros informou que ainda não tinha previsão para a liberação da pista. Isso porque será necessário um trabalho de esvaziamento do tanque para depois remover a carreta. Esse trabalho, segundo os Bombeiros, é de responsabilidade da empresa de transportes. Uma equipe saiu de Belo Horizonte (MG) para ir até o local do acidente.
Ainda segundo os Bombeiros, um consultor técnico ambiental de Guaçuí foi até o local do acidente para analisar a situação do vazamento de álcool na pista.