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Interdição

Carreta tomba, derrama álcool na pista e interdita BR 482 em Alegre

Veículo tombou próximo a Celina, na estrada que liga Alegre a Guaçuí. Houve derramamento da carga de álcool e a pista foi interditada nos dois sentidos, por segurança

Publicado em 30 de Março de 2021 às 20:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 mar 2021 às 20:07
Carreta carregado de álcool tomba e interdita BR 482
Carreta carregada de álcool tomba e interdita BR 482 Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma carreta que transportava álcool tombou na noite desta terça-feira (30) na BR 482, estrada que liga Alegre Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu às 18h50, no trecho conhecido como Curva da Volta Fria, a 2 quilômetros de Celina, distrito de Alegre.
Carreta carregado de álcool tomba e interdita BR 482
Carreta carregado de álcool tomba e interdita BR 482 Crédito: Leitor/ A Gazeta
O motorista foi socorrido para o pronto-socorro de Alegre, segundo os militares. A pista segue interditada nos dois sentidos, por segurança, já que houve derramamento da carga de álcool.
Por volta das 21h30 desta terça-feira (30), o Corpo de Bombeiros informou que ainda não tinha previsão para a liberação da pista. Isso porque será necessário um trabalho de esvaziamento do tanque para depois remover a carreta. Esse trabalho, segundo os Bombeiros, é de responsabilidade da empresa de transportes. Uma equipe saiu de Belo Horizonte (MG) para ir até o local do acidente.
Ainda segundo os Bombeiros, um consultor técnico ambiental de Guaçuí foi até o local do acidente para analisar a situação do vazamento de álcool na pista.

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