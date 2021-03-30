Carreta tomba, derrama álcool na pista e interdita BR 482 em Alegre

O motorista foi socorrido para o pronto-socorro de Alegre, segundo os militares. A pista segue interditada nos dois sentidos, por segurança, já que houve derramamento da carga de álcool.

Por volta das 21h30 desta terça-feira (30), o Corpo de Bombeiros informou que ainda não tinha previsão para a liberação da pista. Isso porque será necessário um trabalho de esvaziamento do tanque para depois remover a carreta. Esse trabalho, segundo os Bombeiros, é de responsabilidade da empresa de transportes. Uma equipe saiu de Belo Horizonte (MG) para ir até o local do acidente.