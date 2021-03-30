Ciclone formado no Sul do país deve trazer temporais ao ES

Ciclone já atua no litoral do Rio Grande do Sul e pode trazer consequências ao ES Crédito: Reprodução | Climatempo

A presença de um ciclone extratropical que já atua no Sul do Brasil deverá impulsionar a formação de nuvens que prometem trazer chuvas para o Espírito Santo já a partir desta quarta-feira (31). A previsão é do Climatempo

De acordo com o instituto, nesta terça-feira (30) a formação de chuva ainda é pouco provável, em especial ao Norte do Estado, em que ainda há predomínio de uma massa de ar seco. Já na quarta (31) haverá formação de uma frente fria que deixará o tempo instável nos litorais paulista e carioca, aproximando-se do alto-mar do Espírito Santo.

Também nesta quarta (31), segundo o Climatempo, será possível verificar o aumento de nuvens no centro-sul do Estado. "A aproximação de uma nova frente fria em alto-mar vai colaborar para aumentar as condições de chuva no Espírito Santo. O ar seco perde força e a umidade aumenta. Na divisa com o Rio de Janeiro, não dá para descartar os temporais. Na Capital e demais áreas, deve-se ter atenção para chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento", explicou o instituto.

Ciclone poderá trazer para a capital e demais áreas chuvas moderadas a fortes Crédito: Larissa Bassini Loose

Com o aumento das nuvens, o calor deverá diminuir. De acordo com o portal, nos últimos dias havia poucas nuvens, o que facilitava a presença de muita irradiação solar. Com o aumento da nebulosidade, a irradiação não chega como em um dia sem nuvens, já que a nuvem funciona como um 'cobertor' do sol.

O Climatempo também alertou que a atuação do ciclone em alto-mar no centro-sul do país deixa o mar agitado nas praias do sudeste, sendo que a maré começa a subir na quarta-feira (31) nas praias capixabas, deixando o mar mais agitado na quinta-feira (01).

Para a quinta-feira (01), todo o Estado ainda apresenta condições para pancadas de chuva isoladas com raios e ventos, com precipitações mais fortes concentradas no Norte capixaba. A tendência é de que na sexta-feira (02) ainda haja pancadas na Grande Vitória e na maior parte do Estado. No entanto, na divisa com o Rio de Janeiro não choverá mais. No sábado (03) ainda serão mantidas condições para pancadas de chuva em todo o Estado, mas o sol se fará presente.

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quarta-feira (31) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no sul do Noroeste. As demais áreas têm predomínio de sol, sem chuva.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22°C e 34°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17°C e 35°C.