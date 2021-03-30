ES recebe alerta de chuva, tempestade com raios, granizo e vendaval

ES recebe alertas de chuvas fortes Crédito: Fernando Madeira

O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas de tempestade com raios, granizo e vendaval para 49 municípios do Espírito Santo, nesta terça-feira (30).

De acordo com o Inpe, o risco de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval compreende também partes dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Descargas elétricas e rajadas de ventos poderão ser registrados, bem como volumes de chuva expressivos em alguns pontos. O alerta é válido até às 9h desta quarta (31).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também destaca o "perigo" de tempestade em solo capixaba. O instituto estima um volume de chuva entre 50 e 100 mm/dia, com ventos entre 60 e 100 km/h e possível queda de granizo em 39 municípios do Espírito Santo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta vale até às 11h de quarta-feira (31).

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NOS DOIS ALERTAS:

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quarta-feira (31) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no sul do Noroeste. As demais áreas têm predomínio de sol, sem chuva.

A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22°C e 34°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 35 °C.

Já a quinta-feira (01) tempo instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas têm uma ligeira queda.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.