ES recebe alerta de chuva, tempestade com raios, granizo e vendaval

O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas de tempestade com raios, granizo e vendaval para 49 municípios do Espírito Santo, nesta terça-feira (30).
De acordo com o Inpe, o risco de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval compreende também partes dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Descargas elétricas e rajadas de ventos poderão ser registrados, bem como volumes de chuva expressivos em alguns pontos. O alerta é válido até às 9h desta quarta (31).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também destaca o "perigo" de tempestade em solo capixaba. O instituto estima um volume de chuva entre 50 e 100 mm/dia, com ventos entre 60 e 100 km/h e possível queda de granizo em 39 municípios do Espírito Santo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta vale até às 11h de quarta-feira (31).
VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NOS DOIS ALERTAS:
- Afonso Cláudio;
- Alegre;
- Alfredo Chaves;
- Anchieta;
- Apiacá;
- Atilio Vivacqua;
- Bom Jesus do Norte;
- Brejetuba;
- Cachoeiro de Itapemirim;
- Castelo;
- Conceição do Castelo;
- Divino de São Lourenço;
- Dores do Rio Preto;
- Domingos Martins;
- Guaçuí;
- Guarapari;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Iconha;
- Irupi;
- Itapemirim;
- Iúna;
- Jerônimo Monteiro;
- Marataízes;
- Mimoso do Sul;
- Muniz Freire;
- Muqui;
- Piúma;
- Presidente Kennedy;
- Rio Novo do Sul;
- São José do Calçado;
- Vargem Alta;
- Venda Nova do Imigrante;
- Baixo Guandu;
- Cariacica;
- Fundão;
- Ibiraçu;
- Itaguaçu;
- Itarana;
- Laranja da Terra;
- Marechal Floriano;
- Santa Leopoldina;
- Santa Maria De Jetibá;
- Santa Teresa;
- Serra;
- São Roque Do Canaã;
- Viana;
- Vila Velha;
- Vitória.
PREVISÃO DO TEMPO
Para esta quarta-feira (31) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no sul do Noroeste. As demais áreas têm predomínio de sol, sem chuva.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22°C e 34°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 35 °C.
Já a quinta-feira (01) tempo instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas têm uma ligeira queda.
COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA
A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu – e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.