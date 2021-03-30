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Apesar do calor

ES recebe alerta de chuva, tempestade com raios, granizo e vendaval

De acordo com o Inpe, há risco de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval para 49 municípios capixabas; o alerta vale até a manhã desta quarta-feira (31)

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:25

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

30 mar 2021 às 17:25
Chuva causou pontos de alagamento em Vila Velha, principalmente em Cobilândia
ES recebe alertas de chuvas fortes Crédito: Fernando Madeira
O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas de tempestade com raios, granizo e vendaval para 49 municípios do Espírito Santo, nesta terça-feira (30).
De acordo com o Inpe, o risco de tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval  compreende também partes dos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Descargas elétricas e rajadas de ventos poderão ser registrados, bem como volumes de chuva expressivos em alguns pontos. O alerta é válido até às 9h desta quarta (31).
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também destaca o "perigo" de tempestade em solo capixaba. O instituto estima um volume de chuva entre 50 e 100 mm/dia, com ventos entre 60 e 100 km/h e possível queda de granizo em 39 municípios do Espírito Santo. Além disso, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. O alerta vale até às 11h de quarta-feira (31).

VEJA A LISTA DE MUNICÍPIOS CITADOS NOS DOIS ALERTAS:

  1. Afonso Cláudio;
  2. Alegre;
  3. Alfredo Chaves;
  4. Anchieta;
  5. Apiacá;
  6. Atilio Vivacqua;
  7. Bom Jesus do Norte;
  8. Brejetuba;
  9. Cachoeiro de Itapemirim;
  10. Castelo;
  11. Conceição do Castelo;
  12. Divino de São Lourenço;
  13. Dores do Rio Preto;
  14. Domingos Martins;
  15. Guaçuí;
  16. Guarapari;
  17. Ibatiba;
  18. Ibitirama;
  19. Iconha;
  20. Irupi;
  21. Itapemirim;
  22. Iúna;
  23. Jerônimo Monteiro;
  24. Marataízes;
  25. Mimoso do Sul;
  26. Muniz Freire;
  27. Muqui;
  28. Piúma;
  29. Presidente Kennedy;
  30. Rio Novo do Sul;
  31. São José do Calçado;
  32. Vargem Alta;
  33. Venda Nova do Imigrante;
  34. Baixo Guandu;
  35. Cariacica;
  36. Fundão;
  37. Ibiraçu;
  38. Itaguaçu;
  39. Itarana;
  40. Laranja da Terra;
  41. Marechal Floriano;
  42. Santa Leopoldina;
  43. Santa Maria De Jetibá;
  44. Santa Teresa;
  45. Serra;
  46. São Roque Do Canaã;
  47. Viana;
  48. Vila Velha;
  49. Vitória.

PREVISÃO DO TEMPO

Para esta quarta-feira (31) é possível esperar, de acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), sol entre nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no sul do Noroeste. As demais áreas têm predomínio de sol, sem chuva.
A Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 22°C e 34°C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 17 °C e 35 °C.
Já a quinta-feira (01) tempo instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre nuvens e ocorrem pancadas de chuva com trovoadas, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas têm uma ligeira queda.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é milímetros por metro quadrado. Basta imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente explicando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu – e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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