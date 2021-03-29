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Vídeo: banhista registra golfinhos saltando em Piúma

Um grupo de golfinhos foi filmado no domingo (28) próximo à Ilha do Gambá, um dos pontos turísticos do balneário no Sul do ES

Publicado em 29 de Março de 2021 às 18:45

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 mar 2021 às 18:45
Golfinhos são vistos em
Golfinhos são vistos em Piúma Crédito: Reprodução
O estudante universitário Jhonis Coelho, de 27 anos, ficou encantado com a companhia que recebeu durante um passeio em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, no domingo (28). Um grupo de golfinhos foi flagrado por ele próximo à Ilha do Gambá, um dos pontos turísticos do balneário.
O registro, contou Jhonis, foi feito ao nascer do sol, por volta das 5h. “Estava a uns 800 metros da Ilha do Gambá e vi uns seis ou sete golfinhos. Moro em Piúma e não é comum eles aparecerem assim. Foi a primeira vez que vi de perto. Um deles chegou bem perto e passou embaixo do barco. Desde dezembro as pessoas estão registrando a presença deles”, contou.
O biólogo Helimar Rabelo explica que há uma família de golfinhos que fica na Baía de Anchieta, frequentam inclusive Marataízes e Guarapari. “De vez em quando são vistos. Eu mesmo já os vi duas vezes, por traz da ilha do meio em Piúma, caçando tainhas”, comentou o biólogo.

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