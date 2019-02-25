Morador de Vila Velha filma golfinhos na praia de Itapoã

Quem passou pela Praia de Itapoã, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (25) e observou o mar, pode ter visto um espetáculo à parte: eram golfinhos que se divertiam na água, bem próximos à areia.

"Era por volta das 10h30 quando eu estava passando em Itapoã quando vi que tinha pelo menos um animal na água, não sabia o que era ao certo. Parei o carro e já fui logo me aproximando e filmando. No momento que vi, eles estavam muito próximos, a cerca de uns 30 metros da praia. Já tinha visto golfinhos antes aqui em Vila Velha, mas assim tão próximo da areia foi a primeira vez", conta Davi.