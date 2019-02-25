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Morador de Vila Velha filma golfinhos na praia de Itapoã

Na manhã desta segunda-feira, quem passou na pela praia de Itapõa pôde ver golfinhos se refrescando bem próximos à areia; veja vídeo

Publicado em 

25 fev 2019 às 15:04

Publicado em 25 de Fevereiro de 2019 às 15:04

Golfinhos na praia de Itapõa, em Vila Velha Crédito: Davi Bongestad
Quem passou pela Praia de Itapoã, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (25) e observou o mar, pode ter visto um espetáculo à parte: eram golfinhos que se divertiam na água, bem próximos à areia.
O servidor público Davi Bongestad, de 26 anos, passava de carro quando viu que havia algum animal se movimentando bem perto da praia. Ele rapidamente estacionou e fez a filmagem.
Golfinho é encontrado morto na praia de Itapoã, em Vila Velha
"Era por volta das 10h30 quando eu estava passando em Itapoã quando vi que tinha pelo menos um animal na água, não sabia o que era ao certo. Parei o carro e já fui logo me aproximando e filmando. No momento que vi, eles estavam muito próximos, a cerca de uns 30 metros da praia. Já tinha visto golfinhos antes aqui em Vila Velha, mas assim tão próximo da areia foi a primeira vez", conta Davi.
Veja vídeo:

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