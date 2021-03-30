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Calor: Vitória registra segunda maior temperatura do ano

Segundo o portal Climatempo, temperatura da Capital chegou a 34,4°C na tarde de segunda (29), mas sensação térmica chegou a 39°C em alguns pontos; recorde de 2021 é do dia 5 de março, com 34,5°C

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:48

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

30 mar 2021 às 17:48
Termômetros marcando 39 graus em Vitória no início da tarde desta segunda-feira (29)
Termômetros chegaram a marcar 39 graus em Vitória no início da tarde de segunda-feira (29) Crédito: Vitor Jubini
A última semana foi de clima quente e abafado em Vitóriaprincipalmente por conta de uma massa de ar seco que se formou sobre todo o Estado. A expectativa era de que o calor perdurasse até a sexta-feira (26), mas ele continuou firme e forte também no inpicio desta semana. Na segunda-feira (29), a Capital atingiu a segunda maior temperatura do ano, com termômetros registrando 34,4ºC, segundo dados do portal Climatempo, mas a sensação térmica chegou aos 39°C em alguns pontos da cidade.
Calor - Vitória registra segunda maior temperatura do ano
O portal ressaltou que o recorde de temperatura em Vitória em 2021 foi registrado no dia 5 de março, quando os termômetros alcançaram a marca de 34,5ºC. A partir desta terça-feira (30), porém, o tempo começa a mudar no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória.

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O Incaper ainda destaca que, na quarta-feira (31), a previsão é de tempo instável em todo o Estado, com possibilidade de pancadas de chuva e rajadas de vento. Na quinta-feira (1º), a expectativa é de sol com nuvens e chuvas com trovoadas em alguns momentos do dia em todo o território capixaba.
A instabilidade do tempo diminui na sexta-feira (2), mas ainda com possibilidade de chuvas ao longo do dia, principalmente nas regiões Norte e Noroeste.

MARÇO MAIS CHUVOSO DOS ÚLTIMOS OITO ANOS

O Climatempo ressaltou ainda que Vitória teve o mês de março mais chuvoso dos últimos oito anos. Dados coletados até as 9h da segunda-feira (29) apontam que o total de chuva acumulada do mês foi de 260 milímetros, o que representa o maior valor total desde março de 2013, quando foram registrados 434,5 mm de chuva.
O portal ainda indica que esse valor pode aumentar com as chuvas que acometerão o Espírito Santo nos últimos dias do mês. E essas chuvas, segundo o Climatempo, serão causadas por um ciclone extratropical na costa da região Sudeste do Brasil, que vai espalhar áreas de instabilidade sobre os próximos dias, atingindo também o Espírito Santo.

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