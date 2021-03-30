Termômetros chegaram a marcar 39 graus em Vitória no início da tarde de segunda-feira (29) Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Calor - Vitória registra segunda maior temperatura do ano

O portal ressaltou que o recorde de temperatura em Vitória em 2021 foi registrado no dia 5 de março, quando os termômetros alcançaram a marca de 34,5ºC. A partir desta terça-feira (30), porém, o tempo começa a mudar no Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural ( Incaper ), a previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas nas regiões Sul, Serrana e na Grande Vitória

O Incaper ainda destaca que, na quarta-feira (31), a previsão é de tempo instável em todo o Estado, com possibilidade de pancadas de chuva e rajadas de vento. Na quinta-feira (1º), a expectativa é de sol com nuvens e chuvas com trovoadas em alguns momentos do dia em todo o território capixaba.

A instabilidade do tempo diminui na sexta-feira (2), mas ainda com possibilidade de chuvas ao longo do dia, principalmente nas regiões Norte e Noroeste.

MARÇO MAIS CHUVOSO DOS ÚLTIMOS OITO ANOS

O Climatempo ressaltou ainda que Vitória teve o mês de março mais chuvoso dos últimos oito anos. Dados coletados até as 9h da segunda-feira (29) apontam que o total de chuva acumulada do mês foi de 260 milímetros, o que representa o maior valor total desde março de 2013, quando foram registrados 434,5 mm de chuva.