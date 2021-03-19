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Neste sábado

Outono começa com temperaturas altas e "cara de verão" no ES

Primeiro fim de semana da nova estação será de calor. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os termômetros devem ultrapassar os 30 °C nos próximos dias

Publicado em 19 de Março de 2021 às 12:10

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

19 mar 2021 às 12:10
Calor na Grande Vitória
Primeiro final de semana do outono será como o verão: muito calor Crédito: Vitor Jubini
O verão vai embora, mas o calor promete continuar. O outono começa neste sábado (20) às 06h38min e termina no dia 21 de junho, e a estação, considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco, deve ser de temperaturas altas no Espírito Santo
De acordo com o meteorologista Hugo Ramos, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), embora ainda seja esperado uma chuva rápida em alguns pontos do Estado, o primeiro fim de semana da nova estação será de calor.
"Neste fim de semana, que marca a passagem para a estação outono no Hemisfério Sul, o tempo deverá ser típico de verão no Espírito Santo. O calor deve predominar no estado, mas ainda é esperada alguma chuva rápida em alguns trechos do estado em função da presença da umidade trazida do mar", afirma.

SÁBADO

Ao longo deste sábado, o transporte de umidade do oceano para o território capixaba, dá condições para ocorrência de chuvas esparsas ao longo do dia. Na Grande Vitória e também o interior do Estado, a previsão é de sol entre nuvens com chuva esparsa em alguns momentos. Os termômetros vão variar entre 19 °C e 35 °C.

DOMINGO

Já neste domingo (21), mais uma vez a disponibilidade de umidade mantém as condições para ocorrência de chuvas fracas e esparsas em alguns momentos do dia em todo o Estado. As temperaturas sobem um pouco, e variam entre 22 °C e 36 °C.

COMO SERÁ A ESTAÇÃO

De acordo com o Instituto Climatempo, em abril os volumes médios de chuva serão baixos no Sudeste em comparação com os meses de verão. Apesar disso, no Espírito Santo ainda são esperados alguns episódios de chuva, que podem acumular volumes ligeiramente acima da média.
"No Espírito Santo, o período que compreende a estação começa com as características de verão (quente e chuvoso) e termina com as características de inverno (frio e seco). Há ainda uma diminuição das temperaturas devido à incursão de sistemas frontais acompanhados de massas de ar frio, que vão se tornando cada vez mais intensas, no decorrer da estação. "
Hugo Ramos - Meteorologista do Incaper
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) acredita em uma redução das chuvas sobre a região Sudeste à medida que se aproxima o inverno, dando início ao período seco a partir de maio. As temperaturas deverão permanecer próximas e acima da média em grande parte do Sudeste. No entanto, com o início das primeiras entradas das massas de ar no final de abril e início de maio, podem ocorrer temperaturas ligeiramente abaixo da média em áreas pontuais do Espírito Santo.

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"As simulações apontam para a possibilidade de chuvas abaixo da média climatológica na faixa central e no extremo norte do estado, enquanto que nas demais áreas a chuva esperada fique em torno da média climatológica. Com relação à previsão de temperatura para o trimestre abril-maio-junho, espera-se que fique dentro da climatologia para o período", detalha o meteorologista do Incaper.

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