Para tentar evitar aglomerações durante o período da quarentena de 14 dias implementada pelo governo do Estado, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assinou um decreto que suspende a Rua de Lazer e proíbe o estacionamento em alguns pontos da cidade. As medidas restritivas na Capital, anunciadas nesta quinta-feira (18), serão adotadas para frear o avanço do coronavírus.
Vitória suspende Rua de Lazer e proíbe estacionamento em pontos da cidade
A quarentena entrou em vigor nesta quinta-feira (18) e irá durar até o próximo dia 31. Neste período, portanto, a Rua de Lazer, que funciona aos domingos e feriados na Avenida Dante Michelini, ficará suspensa. Além disso, o estacionamento na avenida no sentido Jardim da Penha-Jardim Camburi será interditado, para evitar aglomerações em praias.
O estacionamento de veículos também ficará indisponível na orla da Praia da Curva da Jurema e na Ilha do Boi. O comércio nas praias, seja de ambulantes ou fixos, como os quiosques, também está suspenso em qualquer horário do dia.
ORIENTAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES
A Prefeitura de Vitória informou que fará um trabalho de orientação a comerciantes e clientes nas feiras livres da Capital, para que sejam mantidas as ações de proteção ao contágio da Covid-19. Os feirantes deverão respeitar o espaçamento entre as barracas, de no mínimo 1 metro de distância.
Além disso, nas barracas que vendem alimentos para consumo no local, como caldo de cana ou lanches em geral, será permitida apenas a venda para viagem. A prefeitura ressaltou também que todas as pessoas presentes nas feiras livres deverão usar máscaras de proteção facial.