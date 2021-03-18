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Covid-19

Vitória suspende Rua de Lazer e proíbe estacionamento em pontos da cidade

Estacionamento está interditado na Avenida Dante Michelini no sentido Jardim da Penha para Jardim Camburi e em outros locais, para evitar aglomerações nas praias

Publicado em 18 de Março de 2021 às 20:57

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 mar 2021 às 20:57
Rua de Lazer terá horário reduzido neste domingo por conta do segundo dia de provas do Enem
Rua de Lazer será suspensa pelos próximos 14 dias para evitar aglomerações Crédito: Prefeitura de Vitória
Para tentar evitar aglomerações durante o período da quarentena de 14 dias implementada pelo governo do Estado, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, assinou um decreto que suspende a Rua de Lazer e proíbe o estacionamento em alguns pontos da cidade. As medidas restritivas na Capital, anunciadas nesta quinta-feira (18), serão adotadas para frear o avanço do coronavírus.
Vitória suspende Rua de Lazer e proíbe estacionamento em pontos da cidade
A quarentena entrou em vigor nesta quinta-feira (18) e irá durar até o próximo dia 31. Neste período, portanto, a Rua de Lazer, que funciona aos domingos e feriados na Avenida Dante Michelini, ficará suspensa. Além disso, o estacionamento na avenida no sentido Jardim da Penha-Jardim Camburi será interditado, para evitar aglomerações em praias.

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O estacionamento de veículos também ficará indisponível na orla da Praia da Curva da Jurema e na Ilha do Boi. O comércio nas praias, seja de ambulantes ou fixos, como os quiosques, também está suspenso em qualquer horário do dia.

ORIENTAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES

Prefeitura de Vitória informou que fará um trabalho de orientação a comerciantes e clientes nas feiras livres da Capital, para que sejam mantidas as ações de proteção ao contágio da Covid-19. Os feirantes deverão respeitar o espaçamento entre as barracas, de no mínimo 1 metro de distância.
Além disso, nas barracas que vendem alimentos para consumo no local, como caldo de cana ou lanches em geral, será permitida apenas a venda para viagem. A prefeitura ressaltou também que todas as pessoas presentes nas feiras livres deverão usar máscaras de proteção facial.

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