Vitória suspende Rua de Lazer e proíbe estacionamento em pontos da cidade

O estacionamento de veículos também ficará indisponível na orla da Praia da Curva da Jurema e na Ilha do Boi. O comércio nas praias, seja de ambulantes ou fixos, como os quiosques, também está suspenso em qualquer horário do dia.

Além disso, nas barracas que vendem alimentos para consumo no local, como caldo de cana ou lanches em geral, será permitida apenas a venda para viagem. A prefeitura ressaltou também que todas as pessoas presentes nas feiras livres deverão usar máscaras de proteção facial.