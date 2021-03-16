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Agravamento da pandemia

Casagrande anuncia medidas mais rígidas para combate à Covid-19 no ES

Governador realizou coletiva de imprensa nesta terça-feira (16) e decretou "quarentena" por 14 dias a partir de quinta-feira (18); veja os detalhes

Publicado em 16 de Março de 2021 às 14:58

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 mar 2021 às 14:58

Principais medidas anunciadas para o ES

 ➔ Entenda as mudanças previstas na "quarentena" de 14 dias no Estado
 ➔Veja quais lojas e serviços poderão funcionar a partir da quinta-feira (18)
 ➔ Governo recomenda suspensão de atividades religiosas presenciais
 ➔ Bares e restaurantes só poderão funcionar por meio de delivery no ES
 ➔ Governo proíbe uso de parques, quadras e praças
 ➔ Campeonato Capixaba paralisado a partir de quinta-feira (18)
 ➔ Veja quais os 24 serviços essenciais que podem funcionar no ES
 ➔ Governo suspende aulas presenciais em todo o Estado
 ➔ Hotéis e pousadas só vão poder atender com até 50% da capacidade
 ➔Transcol vai rodar 100% na Grande Vitória, mas passe-escolar está suspenso
 ➔ Supermercados e padarias ficam proibidos de funcionar aos domingos
 ➔ Serviços públicos: o que vai funcionar e o que não vai funcionar

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