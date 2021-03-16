Casagrande anuncia medidas mais rígidas para combate à Covid-19 no ES

Principais medidas anunciadas para o ES
➔ Entenda as mudanças previstas na "quarentena" de 14 dias no Estado
➔Veja quais lojas e serviços poderão funcionar a partir da quinta-feira (18)
➔ Governo recomenda suspensão de atividades religiosas presenciais
➔ Bares e restaurantes só poderão funcionar por meio de delivery no ES
➔ Governo proíbe uso de parques, quadras e praças
➔ Campeonato Capixaba paralisado a partir de quinta-feira (18)
➔ Veja quais os 24 serviços essenciais que podem funcionar no ES
➔ Governo suspende aulas presenciais em todo o Estado
➔ Hotéis e pousadas só vão poder atender com até 50% da capacidade
➔Transcol vai rodar 100% na Grande Vitória, mas passe-escolar está suspenso
➔ Supermercados e padarias ficam proibidos de funcionar aos domingos
➔ Serviços públicos: o que vai funcionar e o que não vai funcionar