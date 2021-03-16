Campeonato Capixaba será paralisado por pelo menos 14 dias

Estádio Kleber Andrade ainda vai receber dois jogos da Copa do Brasil na próxima quinta-feira (18) Crédito: Ricardo Medeiros

O Campeonato Capixaba está paralisado. O governo do Estado anunciou, na tarde desta terça-feira (16), que estão proibidos os funcionamentos de clubes de serviço e de lazer, de academias de qualquer natureza, e a realização de atividades esportivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público. Com isso, o Capixabão, principal competição de futebol do calendário estadual está suspenso, ao menos pelos próximos 14 dias.

O decreto do governo vale já a partir desta quinta-feira (18). A única exceção foi concedida para a Copa do Brasil, competição que terá três jogos em solo capixaba ainda nesta semana: Rio Branco-VN x ABC na quarta-feira (17), no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrantes, e Maríla x Criciúma e Mirassol e Bragantino, ambos no Kleber Andrade, em Cariacica, na quinta. Por isso, para a competição nacional, a proibição das atividades começa a valer na sexta-feira (19).

Após o comunicado oficial do governador Renato Casagrande, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) publicou uma nota oficial, confirmando a paralisação do Estadual e também informando suas próximas ações. Confira a nota na íntegra:

Comunicado da FES Crédito: Fes/Divulgação