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Futebol Capixaba

Campeonato Capixaba será paralisado por pelo menos 14 dias

Em coletiva na tarde desta terça-feira (16), o governo do Estado informou que estão proibidas a realização de atividades esportivas, ainda que sem a presença de público

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:23

Públicado em 

16 mar 2021 às 16:23
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade ainda vai receber dois jogos da Copa do Brasil na próxima quinta-feira (18) Crédito: Ricardo Medeiros
O Campeonato Capixaba está paralisado. O governo do Estado anunciou, na tarde desta terça-feira (16), que estão proibidos os funcionamentos de clubes de serviço e de lazer, de academias de qualquer natureza, e a realização de atividades esportivas de caráter coletivo, ainda que sem a presença de público. Com isso, o Capixabão, principal competição de futebol do calendário estadual está suspenso, ao menos pelos próximos 14 dias. 
O decreto do governo vale já a partir desta quinta-feira (18). A única exceção foi concedida para a Copa do Brasil, competição que terá três jogos em solo capixaba ainda nesta semana: Rio Branco-VN x ABC na quarta-feira (17), no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrantes, e Maríla x Criciúma e Mirassol e Bragantino, ambos no Kleber Andrade, em Cariacica, na quinta. Por isso, para a competição nacional, a proibição das atividades começa a valer na sexta-feira (19). 
Após o comunicado oficial do governador Renato Casagrande, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) publicou uma nota oficial, confirmando a paralisação do Estadual e também informando suas próximas ações. Confira a nota na íntegra: 
Comunicado da FES
Comunicado da FES Crédito: Fes/Divulgação
A expectativa da FES é retomar o Capixabão a partir do dia 01 de abril, entretanto a própria entidade também entende que isso só será possível se estiver de acordo com o cenário da Covid-19 do Espírito Santo. Tanto a Federação quanto a Secretaria Estadual de Esportes e Lazer vão acompanhar de perto esta situação.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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