Quarentena: hotéis e pousadas do ES só poderão ter 50% de ocupação

Hotéis terão que observar limite máximo de ocupação Crédito: Ming Dai/Pixabay

Os hotéis e pousadas do Espírito Santo só poderão funcionar com 50% da capacidade a partir da próxima quinta-feira (18). Por determinação do governo estadual , esses estabelecimentos foram incluídos na lista de atividades essenciais, porém terão que manter a lotação pela metade pelo menos até o dia 31 de março.

Aqueles estabelecimentos que atualmente se encontram com taxa de ocupação maior, não poderão receber novos hóspedes até que tenham se enquadrado nas novas normas.

Essa é uma das medidas anunciadas na tarde desta terça-feira (16) pelo governador Renato Casagrande, com o objetivo de restringir a circulação do vírus e tentar impedir o colapso do sistema de saúde. A ocupação dos leitos de UTI no Estado já ultrapassou os 91%, o que colocou todos os municípios em classificação de “risco extremo”.

A Gazeta, mostrou que as reservas em hotéis do Estado caíram 32% na comparação como verão anterior.

O setor hoteleiro do Espírito Santo já vive uma crise histórica por causa da pandemia do coronavírus e registrou em janeiro de 2021 a menor ocupação dos últimos 10 anos. Depois de um ano com péssimo desempenho no setor, um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Espírito Santo (ABIH-ES), a pedido de, mostrou que as reservas em hotéis do Estado caíram 32% na comparação como verão anterior.

Segundo o governador, o objetivo das medidas é tentar reduzir a circulação de pessoas, diminuindo, assim, a transmissão do novo coronavírus. Ele citou que o momento atual é de “guerra” e, por isso, é necessário um sacrifício por parte da sociedade.

“Estamos enfrentando um ambiente de guerra, uma guerra mundial contra o coronavírus. Esse é o pior momento da pandemia até agora, pelo número de óbitos, de Estados que entraram em colapso. Aqui no Espírito Santo, conseguimos segurar até certo ponto, mas agora estamos numa situação de aumento de óbitos”, disse.



Além do setor da hotelaria, as atividades da indústria, do agronegócio e da construção civil também foram consideradas essenciais.

QUEM PODE E NÃO PODE FUNCIONAR

Segundo o governo do Estado, todos os estabelecimentos de comércio e serviços que não forem considerados essenciais não poderão abrir as portas durante o período de quarentena. Será permitido que sejam feitos trabalhos internos, mas não está autorizado o acesso ao público, mesmo com hora marcada.

Nos domingos e feriados, a restrição é ainda mais intensa e afeta inclusive algumas das atividades consideradas essenciais. Em regra, nenhum deles poderão abrir as portas nesses dias, com exceção de farmácias, postos de combustíveis, serviços de assistência a saúde, serviço funerário e transporte público e de passageiros.

O QUE PODE FUNCIONAR

Comércio

Supermercados e hipermercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Atacados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Minimercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Hortifrutis de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Farmácia poderá abrir todos os dias

Padaria e lojas de produtos alimentícios de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Lojas de material de construção de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Postos de combustíveis poderão funcionar todos os dias, exceto as lojas de conveniência que estão proibidas de funcionar.

Serviços

Cuidado dos animais

Transporte público

Data center

Telecomunicações

Oficinas mecânicas

Transmissão de energia

Serviços funerários

Casas lotéricas, bancos e serviços postais

Atividades de jornalismo

Distribuição de água

Limpeza urbana

Hotéis com ocupação de até 50% de sua capacidade

Locação de veículos

Indústria

Fábricas e usinas podem abrir

Construção civil pode também funcionar

Agronegócio

Produção do agronegócio

Atividade pesqueira

O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÃO

Restaurantes poderão funcionar com delivery. Fica proibido o serviço de drive-thru e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada.

O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR