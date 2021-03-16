Serviços públicos: o que vai funcionar e o que não vai funcionar no ES

“Com exceção dos serviços essenciais, de saúde, segurança, sistema prisional, o trabalho será remoto. Essa é a orientação do governo do Estado para os municípios e demais repartições. É importante que a gente reduza a circulação de pessoas, que mantenha elas em casa, mas não é férias. É para reduzir a interação de pessoas", afirmou Casagrande, durante coletiva de imprensa nesta terça-feira.