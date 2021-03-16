Transcol vai rodar 100% na Grande Vitória, mas passe-escolar está suspenso

O governo do Estado garante que 100% da frota do Transcol irá circular durante os 14 dias da quarentena que será iniciada nesta quinta-feira (18). O passe-escolar, no entanto, está suspenso. De quinta ao dia 31 de março, o comércio e serviços não essenciais vão permanecer fechados no Espírito Santo para conter o aumento dos casos, internações e óbitos provocados pela Covid-19.
Transcol vai rodar 100 por cento na Grande Vitória, mas passe-escolar está suspenso
Pelas novas medidas, as aulas nas redes públicas e privadas estão suspensas em todo o Estado, na modalidade presencial, em todos os níveis a partir da próxima quinta-feira. A determinação vale ainda para os cursos livres presenciais.
O governador Renato Casagrande explicou que as ações estão sendo adotadas por causa do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19.
Nesta terça-feira, a taxa de ocupação nas UTIs é de 91,05%. Na enfermaria, o índice é 79,77%. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, desde a última quarta-feira (10), o Estado registra aumentos intensos nas internações.
"Tivemos três dias com mais de 150 pacientes internados. Nesse momento, disparar essas medidas do risco extremo é proteger o sistema de saúde do colapso e diminuir a pressão hospitalar para garantir acesso a todos os atingidos pela Covid-19. Nesses 14 dias, o objetivo é interromper a cadeia de transmissão de forma abrupta"
O governador denominou as novas medidas restritivas de quarentena, porque não vai ser impedida a mobilidade das pessoas pelas cidades e serviços essenciais vão continuar funcionando. "Não é um lockdown porque estamos pedindo uma restrição da mobilidade para oferecer o atendimento adequado nos hospitais".