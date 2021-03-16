Bares e restaurantes não poderão abrir; atendimento só por delivery no ES

O que está proibido?



- Atendimento presencial, seja com hora marcada ou na porta do estabelecimento

- Atendimento drive thru

- Take away (a pessoa retira no local e leva para casa)

O que é permitido?

- Atividades internas para preparação de alimentos, por exemplo

- Entrega via delivery



Quando as medida entram em vigor?

A partir de quinta-feira, 18 de março

Por quanto tempo elas duram?

14 dias, ou seja, até o dia 31 de março





