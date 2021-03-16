Bares e restaurantes não poderão abrir; atendimento só por delivery no ES

ENTENDA AS REGRAS PARA BARES E RESTAURANTES
Entenda as regras para bares e restaurantes
O que está proibido?
- Atendimento presencial, seja com hora marcada ou na porta do estabelecimento
- Atendimento drive thru
- Take away (a pessoa retira no local e leva para casa)
O que é permitido?
- Atividades internas para preparação de alimentos, por exemplo
- Entrega via delivery
Quando as medida entram em vigor?
A partir de quinta-feira, 18 de março
Por quanto tempo elas duram?
14 dias, ou seja, até o dia 31 de março