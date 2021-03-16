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Quarentena em 2021

Bares e restaurantes não poderão abrir; atendimento só por delivery no ES

Suspensão é em todo o Estado e faz parte de uma série de medidas anunciadas pelo governador Renato Casagrande (PSB). As regras entram em vigor a partir de quinta-feira (18)

Publicado em 16 de Março de 2021 às 16:54

Iara Diniz

Iara Diniz

Publicado em 

16 mar 2021 às 16:54
Restaurante Caranguejo do Assis
Bares e restaurantes estão proibidos de abrir no Estado por 14 dias Crédito: Divulgação/Caranguejo do Assis
A partir de quinta-feira (18), o funcionamento de bares e restaurantes está proibido em todo o Espírito Santo. O serviço desses estabelecimentos só poderá ser realizados por meio de delivery. A restrição vale por 14 dias e faz parte de um conjunto de medidas de quarentena anunciadas, na tarde desta terça-feira (16), pelo governador Renato Casagrande (PSB) para controlar os casos de Covid-19 no Estado. 

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Nesta manhã, o Espírito Santo atingiu 91% dos leitos de UTI ocupados nas unidades de saúde, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas foram registrados 37 óbitos e mais de 2.400 casos de Covid foram confirmados. Ao todo, desde o início da pandemia, 346.544 pessoas foram diagnosticadas com a doença e 6.746 morreram.
Com o avanço de casos no Estado, o governo estadual passa agora a adotar medidas mais rígidas de isolamento social, com o objetivo de reduzir a interação das pessoas e, consequentemente, a disseminação do novo coronavírus. Com isso, apenas serviços essenciais para a população poderão funcionar, o que não inclui bares e restaurantes, exceto por meio de delivery. 
Além disso, fica suspenso o atendimento drive-thru e take away, que é quando a pessoa retira o pedido no local e leva para casa. Assim, fica proibido qualquer atendimento ao público de forma presencial em restaurantes ou bares, seja na porta do estabelecimento ou com hora marcada.
Os bares e estabelecimentos podem, contudo, manter as atividades internas e de transações para entrega delivery de acordo com as medidas anunciadas pelo governo estadual. Ou seja, um restaurante está autorizado a manter funcionários para o preparo de alimentos, por exemplo. Mas o produto só pode ser comercializado via delivery. 

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ENTENDA AS REGRAS PARA BARES E RESTAURANTES

Entenda as regras para bares e restaurantes

O que está proibido?

- Atendimento presencial, seja com hora marcada ou na porta do estabelecimento

- Atendimento drive thru

- Take away (a pessoa retira no local e leva para casa)

O que é permitido?

 - Atividades internas para preparação de alimentos, por exemplo

 - Entrega via delivery

Quando as medida entram em vigor?

 A partir de quinta-feira, 18 de março

 Por quanto tempo elas duram?

 14 dias, ou seja, até o dia 31 de março


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