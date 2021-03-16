Comércio fechado por causa do coronavírus no Centro de Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Saiba quais lojas e serviços poderão ou não funcionar no ES a partir de quinta

Terão autorização para manter as atividades os estabelecimentos considerados essenciais como supermercados, postos de gasolina, farmácias, padarias, lojas de material de construção e oficinas mecânicas, além do setor industrial, do agronegócio e a construção civil.



A redução das atividades econômicas também será acompanhada de medidas sociais para evitar a ampliação de infectados pela Covid-19 em um momento em que o Estado se prepara para ser alvo da terceira onda e que apresenta uma superlotação nos leitos de UTI para tratar os doentes: nesta semana o Estado ultrapassou 90% de ocupação. O período de restrição começa nesta quinta-feira (18) e vai até o dia 31 de março.

Para amenizar os efeitos para os negócios, principalmente para os pequenos, o Estado deve anunciar nesta quarta-feira soluções econômicas como ocorreu em março do ano passado, como linhas de crédito.

No caso de bares e restaurantes, será permitida apenas o funcionamento por meio de delivery. Não será autorizada a modalidade de drive thru ou take away.

Nos domingos e feriados, a restrição é ainda mais intensa e afeta inclusive alguns dos serviços e comércios considerados essenciais. Em regra, nenhum deles poderá abrir as portas nesses dias, com exceção de farmácias, postos de combustíveis, serviços de assistência a saúde, serviço funerário e transporte público e de passageiros.

Logo, estabelecimentos como padarias e supermercados não poderão abrir aos domingos e feriados. Já as lojas de conveniência dos postos de gasolina ficarão proibidas de funcionar durante todo o período de duração do decreto.

Os estabelecimentos de áreas consideradas não-essenciais poderão fazer trabalhos internos, que não envolvam interação com o público. Com isso, eles deverão manter as portas fechadas e não será possível atendimento nem com hora marcada.

Segundo o governador, o objetivo das medidas é tentar reduzir a circulação de pessoas, diminuindo, assim, a transmissão do novo coronavírus. Ele citou que o momento atual é de “guerra” e, por isso, é necessário um sacrifício por parte da sociedade.

"Estamos enfrentando um ambiente de guerra, uma guerra mundial contra o coronavírus. Esse é o pior momento da pandemia até agora, pelo número de óbitos, de Estados que entraram em colapso. Aqui no Espírito Santo, conseguimos segurar até certo ponto, mas agora estamos numa situação de aumento de óbitos" Renato Casagrande - Governador do ES

Ele ressaltou que o Estado atingiu o gatilho de 90% de ocupação dos leitos, o que deixa todos os 78 municípios na classificação de “risco extremo”. Por isso, as regras apresentadas nesta terça-feira valem para todo o Estado, independente da classificação de risco em que o município se encontrava anteriormente.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

91% É o percentual de leitos de UTI para Covid que estão ocupados neste momento no Estado

Segundo a nova determinação do governo, a atividade industrial é considerada essencial e, portanto, continuará funcionando. O mesmo vale para o agronegócio e para a construção civil.

Já o setor de hotelaria, poderá atuar mantendo, no máximo, 50% da capacidade. Os estabelecimentos que têm ocupação maior do que essa, não poderá aceitar novos hóspedes até que a ocupação caia e alcance os 50%.

Também são consideradas atividades essenciais e, portanto, poderão funcionar: assistência social; serviços público considerados essenciais; atividades envolvendo produtos de higiene, saúde e alimentação (supermercados, mercados, padarias, lojas de produtos alimentícios); atividades de segurança pública e privada, atividade envolvendo instalação de equipamentos de infraestrutura. atividades envolvendo insumos necessários aos serviços essenciais, como lojas de insumos agrícolas e lojas de material de construção civil, comércio e serviços de cuidados animais, geração e transmissão de energia elétrica, cadeia do petróleo e distribuição de água.

As medidas de restrição Veja as regras para a quarentena de 14 dias para combater o avanço da Covid

O QUE VAI PODER FUNCIONAR?

Comércio

Supermercados e hipermercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Atacados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Minimercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Hortifrutis de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Farmácia poderá abrir todos os dias

Padaria e lojas de produtos alimentícios de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Lojas de material de construção de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Postos de combustíveis poderão funcionar todos os dias, exceto as lojas de conveniência que estão proibidas de funcionar.

Serviços

Cuidado dos animais

Transporte público

Data center

Telecomunicações

Oficinas mecânicas

Transmissão de energia

Serviços funerários

Casas lotéricas, bancos e serviços postais

Atividades de jornalismo

Distribuição de água

Limpeza urbana

Hotéis com ocupação de até 50% de sua capacidade

Locação de veículos

Indústria

Fábricas e usinas podem abrir

Construção civil pode também funcionar

Agronegócio

Produção do agronegócio

Atividade pesqueira

O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÃO

Restaurantes poderão funcionar com delivery. Fica proibido o serviço de drive-thru e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada.

O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR